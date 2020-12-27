2020年，快递业为何逆势创出800亿件新高？

上半年受到疫情冲击，中国快递业下半年“报复性增长”，全年业务量首次突破800亿件。支撑逆势增长的则是新动能。

今年，快递业务量增速经历了从负到正，再到重回高位区间运行的转变。1月份受新冠肺炎疫情影响，快递业务量1月份低位运行，首现负增长。2月份快递业快速恢复、转为正增长。

进入第二季度，全国复工复产复市持续推进，快递业务增速明显加快，重回30%以上。现在，邮政快递业已基本摆脱疫情影响，日均3亿件已成常态，日均服务用户超过4亿人次。

本周，中国快递业年业务量首次突破800亿件。9月份，快递业务量同比增长了44.6%；10月份增长43%；11月份增长36.5%，均高于2018年和2019年的业务量增速。

以2020年的第800亿件快递为例，记者了解到，这件快递从湖北省黄冈市罗田县燕儿谷村发出，是罗田县一名医生购买的当地土特产，快递给疫情期间来自长沙市的援鄂医生，以此表达感激之情。

这件快递之所以能从村里发出，受益于国家邮政局2020年初启动的“快递进村”工程。

今年6月13日，顺丰速运与罗田县政府合作，在燕儿谷打造了快递进村示范点，打通了快递服务农村的“最后一公里”。

该快递网点的工作人员介绍，开业4个月来，共接单5800多单，主要都是电商企业销售的当地农产品，包括糙米、板栗、甜柿、鸡蛋、小香薯等，运出货物18吨，实现“农产品上行，工业品下行”。

快递进村后，当地物流成本大幅下降。燕儿谷联合党委书记徐志新介绍，因长期受交通条件制约，优质农副产品进城物流成本较高，农民增收难。顺丰速运的网点建成后，农副产品物流成本下降了30%-40%。

国家邮政局局长马军胜9月份时表示，目前只有40%左右的快递包裹能够真正进入村里。其余都需要农民去乡里自取。按照农村220亿件包裹计算，有150亿件包裹是需要农民去乡镇自取的。马军胜希望用三年时间实现“快递进村”。

2020年，湖北省在快递“乡乡有网点”的基础上，实现76%的行政村直投到村。湖北省黄冈市红安县今年寄递渠道出口农产品近80万件，销售额达3000万元(人民币，下同)，惠及农户320人，惠及贫困户13户，人均年增收3万元。

农民脱贫增收又促进了当地消费需求，三四线城市和农村市场成为网络购物的新增长点。今年“双十一”期间，京东平台上63%的新用户来自下沉新兴市场。

中国宏观经济强劲复苏背景下，消费复苏，制造业景气度增加，国际竞争力更强，“快递进厂”是快递业增长又一新动能。

今年湖北省“快递进厂”服务制造业带动快递业务量2.96亿件，带动快递业务收入8.45亿元，支撑湖北省纺织、造纸、印刷、汽车、食品、计算机等制造业产值达148亿元。

据国家邮政局介绍，今年前11个月快递业支撑工业品下乡和农产品进城超过1.7万亿元。

目前，中国包裹快递量超过美国、日本和欧洲等发达经济体总和，对世界快递业增长贡献率超过50%。(记者 刘育英)

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)