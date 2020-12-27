我国城乡低保标准同比分别增长7.7%、11.3%

新华社北京12月26日电（记者翟翔、孙少龙）记者从26日在京召开的全国民政工作会议上获悉，2020年我国社会救助制度改革发展取得突破，城乡低保标准分别达到人均每月665元和每年5842元，同比增长7.7%和11.3%。

民政部部长李纪恒在会上介绍，目前我国有1936万建档立卡贫困人口纳入救助保障范围。城乡特困人员基本生活标准分别达到人均每年10775元和8230元，同比增长11.4%和12.8%。

记者在会上了解到，2020年我国共有24.76万事实无人抚养儿童首次纳入国家保障，集中养育孤儿和社会散居孤儿保障标准分别达到人均每月1567.2元和1140元，同比增长6.6%和8.6%。同时，困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴分别惠及1152.9万人、1432.7万人。救助流浪乞讨人员66.1万人次，帮助12989人成功寻亲，17916名长期滞留人员得到落户安置。

此外，民政部会同国务院扶贫办实施社会救助兜底脱贫行动，仅2020年就重点排查361万贫困人口，新纳入兜底保障109万人，务求“不漏一户、不落一人”。同时，新纳入低保、特困供养540.3万人，为低保、特困人员增发生活补贴、价格补贴258亿元，对因疫致困人员实施临时救助693.7万人次，为6.1万未参保失业人员发放一次性临时救助金。

李纪恒说，在保障对象上，要在“补缺”基础上适度扩大兜底保障和福利服务范围；在保障内容上，要从资金物质为主，逐步向资金物质、精神慰藉、能力提升拓展，更好满足各类特殊困难群众的需求；在手段方式上，要充分运用大数据比对机制，从过去的“人找政策”，逐步向“政策找人”转变。

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