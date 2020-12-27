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一分钟，中国进出境货物价值有多少？

于佳欣、王雨萧

2020年12月27日09:09  来源：新华网
 

　　新华社北京12月26日电（记者于佳欣、王雨萧）你知道每分钟我国进出境货物价值多少吗？答案是6000万元人民币。这是记者26日从商务部获悉的数据。

　　放在全球疫情冲击下，这样的数据来之不易。据商务部消息，今年，中国外贸走出一条亮丽的反转曲线，进出口总额和国际市场份额均创历史新高。我国稳住了外贸主体、产业链供应链和国际市场份额，也稳住了外贸外资基本盘。

　　1至9月我国外贸累计增速年内首次由负转正，同比增长0.7%；1至10月外贸增速提高到1.1%；进入11月，增幅继续扩大。

　　商务部预计，今年我国进出口总额有望达到32万亿元左右，较2015年增长30%。“十三五”时期，我国货物贸易大国地位更加巩固。

　　此外，进出口占国际市场份额也进一步提升。2016年至2019年，我国货物贸易年均增速达7.5%，高出全球1.9个百分点。据世贸组织数据测算，今年我国国际市场份额进一步提升，将超过2015年13.8%的历史最高水平。

　　进出口还带动消费和产业升级。如今进口产品进入千家万户，跨境电商综合试验区增加到105个，进出口规模达“十二五”末的5倍，区内企业建设1800多个海外仓，成为海外营销重要节点和外贸新型基础设施。

　　超大规模市场对外开放的大门越开越大。商务部数据显示，我国对外贸易朋友圈已扩大到230多个国家和地区。继续保持全球第二大进口国地位，进口关税总水平下降2.3个百分点至7.5%。消费品进口占比提升2.8个百分点至10.6%，中国市场复苏带动众多国外品牌消费品营业额恢复到疫情前水平。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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