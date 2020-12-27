经济日报再评蚂蚁集团被二次约谈：扎牢金融科技发展的制度“篱笆”

12月26日，金融管理部门联合约谈了蚂蚁集团，指出集团目前在经营中存在的重大问题，提出重点业务领域整改要求，督促指导其按照市场化、法治化原则，落实金融监管、公平竞争和保护消费者合法权益等要求，进一步规范金融业务经营与发展。

此次约谈是落实中央政治局会议和中央经济工作会议精神的具体举措，表明金融管理部门在坚持“两个毫不动摇”、支持民营企业发展的同时，将进一步规范新兴金融业务发展、防范金融风险，维护公平竞争和金融市场秩序。

蚂蚁集团成立以来，在发展金融科技、提高金融服务效率和普惠性方面发挥了创新作用。但随着企业快速发展，利用技术优势模糊金融业务属性、实施监管套利、放大交叉性金融风险、损害消费者合法权益等问题日益突出。从国家发展大局出发，金融管理部门及时立规矩、强监管，扎紧金融科技发展的制度“篱笆”，正当其时。

新兴金融科技公司的发展，离不开改革开放的大时代，受惠于中国这个全球最大的市场，得益于金融基础设施不断完善和审慎包容的监管环境。蚂蚁集团作为金融科技和平台经济领域具有重大影响力的企业，尤其需要自觉遵守国家法律法规，对标监管要求，主动做好整改，回归服务实体经济和人民群众的本源，将企业发展融入到国家发展大局中，切实承担企业社会责任。

金融科技和互联网平台公司是新事物，且快速创新演进，出现很多新特点，金融管理部门就此加强国际监管交流与合作十分必要。目前，蚂蚁集团等中国金融科技企业已走出国门，在金融开放“大门”越开越大过程中发挥重要作用。通过约谈等方式加强监管，能够使企业更好地树立严格遵守金融监管要求的合规意识、维护公平竞争环境的市场意识、以消费者权益保护为核心的服务意识，在不断规范经营中与国际监管接轨，提升国际竞争力，为推动形成新发展格局贡献力量。

严管也是厚爱，定规才能走正。对金融科技行业来说，加强监管非但不是“冬天”，反而是更好更健康发展的新起点。企业应心怀敬畏，依法合规经营，只有这样才能行稳致远，迎来更好发展的春天。（金观平）

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