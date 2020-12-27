阵痛下的成长：以新规范新姿态拥抱未来

11月2日首次约谈蚂蚁集团之后，人民银行会同两会一局，12月26日再次约谈蚂蚁。人民银行副行长潘功胜随后在答记者问中公开了更多权威信息。

前前后后的信息梳理起来，以下三方面内容格外值得关注：

首先，约谈是落实中央政策部署的具体举措。

近半个月以来，中央政治局会议、中央经济工作会议对强化反垄断和防止资本无序扩张等作出了一系列重要部署，对做好相关金融管理工作提出了明确要求，指出“金融创新必须在审慎监管的前提下进行”。党中央高度重视，充分说明金融科技和平台企业的规范健康发展在国家发展大局中的份量。

正是因为如此，对平台经济尤其是互联网金融的发展予以规范引导，在当下不仅极为重要、而且刻不容缓，金融管理部门出手既是职责所在、更是落实中央指示精神的具体举措，是为了发现问题、解决问题，其根本出发点和目标在于维护好市场竞争的公开有序开展，校正不合乎规范的行为。

从金融管理部门的表态来看，“依法依规监管金融市场主体”“严肃查处违法违规行为”“强化约束资本无序扩张”“维护公平竞争和金融市场秩序”，都是围绕有效监管、规范治理展开的，这种规治措施完全符合国际惯例，国外的专业机构、主流媒体因此也大多持认同态度，比如《华尔街日报》就称北京方面最近加强监管是“在向全球监管机构看齐”。

第二，加强监管的主要内容是什么？

从提升交易透明度到严禁不正当竞争，从合法合规经营个人征信业务到强调保护个人数据隐私，从确保资本充足、关联交易合规到完善公司治理……约谈的内容，正是未来加强监管的方向。既提出了问题所在，也指明了整改的要求。

与此同时，监管部门也强调称：

“金融管理部门将一如既往鼓励、支持金融科技企业在服务实体经济和遵从审慎监管的前提下守正创新，推动金融科技成为助推国内国际双循环的重要力量。”

从上述表述可见：对于金融科技企业在社会经济发展中的作用，监管层给予了充分认可，未来也将继续鼓励支持其发挥作用、展现优势；不同之处仅在于，要让这股力量在规范的前提下发展、在守正的同时创新。

商业从业者尽己所能、在被允许的范围内努力创新、做大做强；政府部门、监管机构在制度框架内完善治理、优化规治，这才叫各司其职、各尽其用，也才是整个社会的生命力能不断奔涌、展现勃勃生机的正途。

天将降大任于斯人也，严管厚爱之下，金融科技才能担当起助推国内国际双循环重要力量的大任。加强监管，就是要扶正祛邪、治病救人，让创新之路走宽走稳。

第三，加强监管的政策取向是什么？

对于“加强监管的政策取向将遵循什么原则”？金融管理部门的回应中，明确阐述了所为者何：

除了“坚决打破垄断，纠正、查处不正当竞争行为”、“坚持对各类违法违规行为‘零容忍’”，“依法保护产权，弘扬企业家精神，激发市场主体活力和社会创造力，保持我国金融科技企业在全球的领先地位和核心竞争力”被专门强调。

从宏观层面来说，加强监管是为了让各市场主体能够充分迸发活力、平等参与竞争，实现资源的更合理更充分配置、实现整个行业的更优发展；

从业务管理来说，是为了让所有金融活动都在监管之下有序进行，避免短视行为掏空未来发展的基础、侵蚀真正做大做强的能力，保护好消费者的合法权益；

从保护市场主体来说，对坚持“两个毫不动摇”的再次强调、对企业家精神的肯定，都是要给各类市场主体吃下定心丸，让想干事、想干成事的人放心、放手去干。

当事企业作为金融科技和平台经济领域具有重大影响力的领军者，对标监管要求，主动做好整改，依法依规开展经营活动，从长远来看，将发挥巨大的榜样作用和示范效果，提升我科技金融业的竞争力、让我们的平台经济以更规范的姿态与国际接轨。

时代潮流滚滚向前，无论是互联网平台公司、还是方兴未艾的金融科技，都是新浪潮下的新事物，伴随新特点新秉赋出现的，也少不了新问题新矛盾——加强国际监管、交流与合作都是必不可少的，当下带来的“阵痛”或许正是成长过程中不得不经历的磨炼。

让我们多点历史的眼光，拭目以待，迎接更好的未来。

(责编：杨光宇)