11月煤炭行业利润增速年内首次转正

新华社北京12月27日电（记者陈炜伟）国家统计局27日发布的数据显示，随着采暖季到来，动力煤需求增加、价格上涨，带动煤炭行业利润加速修复，11月份当月利润同比增长9.1%，增速年内首次转正。

当天发布的数据显示，工业企业累计利润增速继10月份实现由负转正后稳步回升，1至11月份规模以上工业企业利润同比增长2.4%，增速比1至10月份加快1.7个百分点。

国家统计局工业司高级统计师朱虹分析，11月份，供需两端稳步向好，工业企业生产经营状况不断改善，呈现持续稳定恢复的良好态势。

装备和高技术制造业利润增长加快。1至11月份，装备制造业利润同比增长11.2%，增速比1至10月份加快1.6个百分点。1至11月份，高技术制造业利润同比增长15%，增速比1至10月份加快3.1个百分点。

数据还显示，1至11月份，规模以上工业企业营业收入同比增长0.1%，增速年内首次实现由负转正，1至10月份为下降0.6%。1至11月份，规模以上工业企业每百元营业收入中的成本为84.08元，同比下降0.01元，累计单位成本今年以来首次下降。此外，今年以来，规模以上工业企业亏损面呈逐月下降趋势。

11月份当月，规模以上工业企业利润同比增长15.5%。

朱虹分析，值得注意的是，企业应收账款和产成品存货仍在增加。下一步，要持续激发市场活力，充分挖掘市场潜力，不断提升实体经济质量效益。

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