苏宁加速转型零售服务商 张近东要求“做减法”

12月26日，苏宁成立30周年之际，苏宁集团董事长张近东发布苏宁新十年发展战略，他表示，过去30年，苏宁聚焦零售，坚守初心持续创业，顺应时代不断创新。步入第四个十年，苏宁仍将秉承服务用户的宗旨，坚守零售主业，坚定不移走高质量发展的道路。

下个十年要学会做减法

回首艰难创业的历史，张近东感慨万千。“从专业店到全品类，从南京到全国，从实体店到全渠道，从传统经营到智慧零售，从一家店到一万多家店，从几个人到30万员工，我们通过自身的探索与实践，推动零售行业向前发展。”张近东表示，过去十年，围绕科技苏宁、智慧服务的发展方向，苏宁率先在行业探索出线上线下融合发展的智慧零售模式，实现了对零售资源与能力的数字化再造。

不过在张近东看来，一个企业的业务布局，不在于摊子铺得多大，而是要聚焦，要做精做深。他表示，“下个十年，我们必须要学会做减法，归根结底就是集中精力聚焦零售主业。”

张近东强调，零售是苏宁的创业之本、发展之源，只有把零售做好了，其他业务的发展才有意义；而聚焦零售，就要聚焦商品与用户，这是零售的本质，“审视各项业务，只要不在零售赛道、脱离商品和用户，都要大胆调整，该砍的砍，该转的转。”

商务部研究院国际市场研究所副所长白明表示，我国社会消费品零售总额去年首次超过40万亿，有望很快超越美国成为世界第一消费大国，国内消费已经连续多年成为经济增长第一拉动力，这是一个体量巨大的市场，而且仍然保持着很高增速。在促销费、扩内需成为国家“战略基点”的大背景下，零售、电商企业大有可为。

白明认为，苏宁此番再次强调坚守零售主业、聚焦商品与用户，不仅是基于对行业发展、国家大政的准确把握，同时也体现出企业负责人的战略定力。他表示，苏宁在商品供应链、全场景融合、用户经营、物流服务、金融、科技等方面拥有自己的核心优势，这是作为一个零售服务商的底盘。“坚持做自己擅长的事，学会做减法，集中精力聚焦零售主业，苏宁的思路值得肯定。”

据悉，为强化对零售主业的聚焦，苏宁将启动PP体育等业务转型，聚焦内容运营，大幅降低版权投入。

开放赋能重点聚焦四个领域

自创立以来，苏宁始终没有离开过零售赛道，然而坚守并不等于守旧，实际上为了更好地服务用户，苏宁每天都在求新求变，环境在变、用户在变、渠道在变、经营范围在变、营销模式在变。甚至现在，苏宁给自己的定位也变了。

今年年中，苏宁提出将从零售商向零售服务商转型升级，一系列的大动作就此开始。

11月30日晚，苏宁易购宣布，旗下新设立的云网万店科技有限公司完成A轮融资，深创投领投，融资金额60亿元。

苏宁易购在公告中称，云网万店的核心业务，主要包括面向用户和商户提供电商和本地互联网等全场景融合交易服务，面向零售商和供应商提供供应链、物流、售后和各业态的零售云服务，与核心业务配套整合构建相关研发和运营管理团队。

苏宁易购表示，此次以云网万店为主体，对苏宁易购全渠道平台业务进行战略引资，使得苏宁易购能够以更开放的方式来发展壮大线上线下商品经营和渠道运营能力，以更融合的方式提升供应链和物流效率；与此同时，苏宁易购通过多年互联网零售运营，形成的零售基础能力将实现全面开放赋能，尤其是能够为越来越多的线下中小微零售商提供零售云科技赋能服务，带动产业互联网协同发展。

张近东指出，当前拉动内需发展已经成为畅通国内经济大循环的关键所在，作为零售服务企业，这既是苏宁的发展机遇，更是一份社会责任。在新的时代背景下，苏宁要进一步强化做社会化企业的定位，赋能行业发展，服务社会创业。

具体而言，苏宁的开放赋能将重点聚焦四个领域：一是服务于实业智造升级，通过共享苏宁大数据资源，协同制造企业推动供给侧结构性改革，扶持有创新力、创造力的品牌制造企业，从消费端助力中国智能制造创新发展；二是服务于乡村振兴，发展零售云、上线中华特色馆、建设农村产业基地，加快工业品下乡和农产品进城；三是服务于小微创业，发挥苏宁线上线下全渠道运营的优势，推动更多平台商户、零售网点等小微个体创新创业；四是服务于双循环发展，大力加强海外采购和跨境业务，丰富国内供给。

张近东透露，苏宁已经明确了明年新增4000家零售云门店、150个线上中华特色馆、50个农村产业基地的发展目标，助力乡村振兴。（毕磊）

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