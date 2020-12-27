《城市新中产保险消费生态报告》发布 80、90后新增保单占比达半数

为探究新消费群体影响下保险发展方向、全面展现以80、90后为主体的年轻人群保险消费观念，12月25日，平安人寿携手复旦大学保险科技实验室、中国保险与社会安全研究中心、中国银行保险报发布《城市新中产保险消费生态报告》（以下简称“报告”）。报告通过分析平安人寿十年来合计超一亿份保单的保单数据，描绘读80、90后人群保险画像，挖掘80、90后人群的购险行为、保险意识和购险动因特征，并提出专业的购险建议。

当日，平安人寿联合《中国银行保险报》对数据报告进行线上直播发布，并邀约复旦发展研究院中国保险与社会安全研究中心主任许闲，中国银保传媒党委委员、总经理杜增良，中国平安人寿深圳分公司业务总监吴晋江对数据报告内容进行深入探讨。

许闲表示，报告基于海量保单数据分析得出的12大发现，对行业、保险从业者和年轻一代保险消费群体都有一定的参考价值，也将从保险的视角为经济社会稳定、健康发展提供一定的现实指导。

杜增良表示，随着国民的健康保障意识的健全，未来，商业健康保险将不仅是金融产品，也是日常的消费品，买保险将成为很多老百姓主动自愿的行为，从“要我买”变成“我要买”。

80、90后保险需求旺盛，保险消费呈现年轻化趋势

从2010-2019年间各年龄段新增保单的变化趋势上看，80、90后的保险购买比例呈上升趋势，在2019年更是达到48.9%，达到当年新增保单的近半数。许闲表示，这也从侧面反映出80、90后人群日益健全的保险消费观念和旺盛的保险需求，年轻保险消费市场潜力十足。“作为一个从业者，想为当下的80、90后这些消费主力人群配置真正适合、满足其需求的保险保障，先了解80、90后的生活状态很重要。”吴晋江表示。

报告显示，除00后外，越年轻的群体持有的人均保单量越多，具体到险种上看，无论人寿保险、重疾险、意外险、年金险，主力消费者都向80后甚至90后倾斜。随着年龄的增加，80、90后不仅注重为自身投保，也更加关注全家保障。

80、90后是重疾险投保主力 轻症保障需重视

作为城市新中产，80、90后正逐步成为社会和家庭的中坚力量，同时也面临越来越多的工作生活压力和潜在风险。保险正是80、90后应对风险的有力工具，其中，重疾险作为应对潜在的疾病风险重要手段，越来越受到80、90后重视。

报告以平安人寿主力重疾产品“平安福”系列保险产品计划（下称“平安福”）的保单数据作为观测对象，结果显示，重疾险客户日益年轻化，80、90后投保“平安福”合计占比72%，成为“平安福”消费主力。而女性投保“平安福”更为积极，占比58%，且随着年龄增长，女性投保比例持续增长。

此外，轻症的保障也不容忽视。重疾险涵盖轻症更有助于消费者以高性价比的方式管理疾病风险，以“平安福”为例，80、90后因轻症而出险并获得赔付的比例远高于重症。90后轻症出险并获得赔付的比例是重症的20.9倍，80后轻症出险并获得赔付的比例则是重症的13倍。

保险科技激活保险市场，推动行业数字化转型

保险科技综合了运用大数据、云计算、人工智能、区块链等多种技术，不仅有效提高传统保险业经营效率，也推动了保险全链条的创新，进而有力促进行业发展。80、90后受互联网的影响更大，且对新技术接受程度较高。

保险科技一方面可以降低信息不对称程度，促使健康保险市场高效运行，实现降本增效；另一方面，保险科技的应用也向保险公司提供了关于消费者更高、更广维度的数据，帮助保险公司了解消费者，从而推出更符合消费者期待的保险产品和服务，进一步激活80、90后的健康保险需求，形成良性循环。

平安人寿表示，此次联合权威学研机构产出《城市新中产保险消费生态报告》，旨在进一步关注80、90后购险需求，推动公司更好适应80、90后的购险特征，从而探索推出适应年轻群体需求的多样化、个性化产品和服务。同时，对于年轻群体保险消费行为的研究，也将为行业未来健康发展提供重要的参考价值。 （牛广文）

(责编：夏晓伦、毕磊)