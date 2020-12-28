树立清晰目标 明确改革路径（国企改革三年行动）

记者日前从国务院国资委获悉：国企改革三年行动启动以来，中央企业一手抓实施方案制订，一手抓当年重点改革任务推进。目前，各中央企业实施方案和工作台账中涉及的改革任务共计4329项、改革举措10729项。不少改革举措已经率先破题，取得初步成效，为今后两年深化改革奠定了良好基础。

今年下半年，各中央企业主动作为、提前谋划，“一企一策”制订本企业实施方案，加快完善实施方案和台账。各中央企业计划在2020年底前完成的改革举措总计2700余项，不少企业在规定完成时间内跑出了改革“加速度”。在科研投入占比方面，航天科工、中国中车等企业均提出了更高要求的指标，其中航天科工提出集团科研投入占比达11.5%以上。

不少中央企业从集团层面、子企业层面提出了全面系统的改革目标。其中，既有定性目标，如南方电网、中国联通、招商局集团等企业提出加快推进数字化转型，以数字化转型催生高质量发展新动能新优势；也有定量目标，如国家能源集团、中国海油、国机集团等企业分别从产品销量、利润总额、成本费用、营业利润率、市场占有率、净资产收益率、国有资本保值增值率等不同维度，提出未来三年经营业绩增长目标。

目前来看，绝大多数中央企业的实施方案全面落实国企改革三年行动明确的各项任务举措。东方电气集团创新性提出实施“1532”改革工程（围绕一条主线、推进五个专项行动、在重点领域实现三个突破两个提升）。东风公司、中化集团、中国航油等企业将产业布局优化和结构调整具体化为优化经营布局、构建新市场版图、打造新商业模式等。航天科技在提出73条改革举措基础上，明确了165项标志性成果。中国一重在探索引入持股5%以上的战略投资者作为积极股东参与公司治理的同时，进一步提出完善持股5%以下投资者征求意见建议机制。国投、中国化学工程将相对控股混合所有制企业差异化管控单独作为一项重要改革任务，思路清晰、重点明确、举措务实。

国务院国有企业改革领导小组办公室表示，下一步将完成对中央企业实施方案的备案工作，重点抓好改革的落实落地：通过在线督办系统，探索以月例会等方式跟踪了解、提醒督办中央企业改革进展，注重排查重点难点问题，深入挖掘典型经验；加强分类指导，研究解决中央企业改革中遇到的共性、政策性难题，继续研究出台“小切口、接地气”的多层次政策；建立“定性+定量”的改革考核评价机制，将改革考核评价结果与中央企业负责人经营业绩考核、企业领导人员和领导班子综合考核评价挂钩；持续加大改革经验宣传复制推广力度，营造典型引路、比学赶超的良好氛围。

《 人民日报 》（ 2020年12月28日 10 版）

(责编：牛镛)