全国新增减税降费23673亿元

本报北京12月27日电 （记者王观）国家税务总局最新数据显示，2020年1—11月，全国累计新增减税降费23673亿元。其中，今年出台的支持疫情防控和经济社会发展税费优惠政策新增减税降费16408亿元，去年年中出台政策在今年翘尾新增减税降费7265亿元。
“网上办”“线上办”“码上办”“掌上办”……今年来，税务部门积极推行“非接触式”办税缴费，不断提升办税便利性和需求响应及时性，最大程度方便纳税人缴费人。
国家税务总局数据显示，截至今年11月，“非接触式”办税缴费服务事项已达211项，90%以上的主要办税缴费服务事项实现了网上办理，全国累计办理主要涉税业务中“非接触式”办理的占比已近九成，纳税人缴费人对网上办税缴费的满意度达97.3%。
国家税务总局收入规划核算司司长蔡自力表示，下一步，税务部门将进一步抓好各项税费优惠政策的落实，切实提高政策落实的针对性、实效性，以更扎实举措落实好纾困惠企各项减税降费政策，更好服务“六稳”“六保”大局。
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