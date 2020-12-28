规上工业企业利润增长2.4%

本报北京12月27日电 （记者刘志强）记者从国家统计局获悉：11月份，企业生产经营状况不断改善，呈现持续稳定恢复的良好态势。工业企业累计利润增速继10月份实现由负转正后稳步回升。1—11月份，规模以上工业企业实现利润57445.0亿元，同比增长2.4%，增速比1—10月份加快1.7个百分点。

生产销售保持较快增长。1—11月份，规模以上工业增加值同比增长2.3%，增速比1—10月份加快0.5个百分点；其中11月份增长7.0%，为今年以来各月高点。1—11月份，规模以上工业企业营业收入同比增长0.1%，增速年内首次实现由负转正。

装备和高技术制造业利润增长加快。1—11月份，装备制造业实现利润同比增长11.2%，增速比1—10月份加快1.6个百分点，拉动规模以上工业利润同比增长3.8个百分点。1—11月份，高技术制造业实现利润同比增长15.0%，增速比1—10月份加快3.1个百分点。

部分传统行业盈利状况有所改善。随着采暖季到来，动力煤需求增加、价格上涨，带动煤炭行业利润加速修复，11月份当月利润同比增长9.1%，增速年内首次实现正增长；1—11月份，煤炭行业利润同比下降24.5%，降幅较1—10月份收窄3.2个百分点。

单位成本首现下降，盈利水平持续上升。1—11月份，规模以上工业企业每百元营业收入中的成本为84.08元，同比下降0.01元，累计单位成本为今年以来首次下降。1—11月份，工业企业营业收入利润率为6.10%，同比提高0.14个百分点；11月份当月营业收入利润率为7.06%，同比提高0.63个百分点。

《 人民日报 》（ 2020年12月28日 10 版）

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