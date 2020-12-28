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湖南汉寿推进农村集体产权制度改革

农村资产活了 农民腰包鼓了

本报记者  何  勇

2020年12月28日05:22  来源：人民网－人民日报
 

　　一进湖南汉寿县罐头嘴镇福兴村，村里村外、所有沟渠道路两旁，都种满了桃树。“这些黄桃，不少都种在集体所有的‘边角余料’土地上，不仅绿化效果好，还能为村集体增收。”村党总支书记兼村主任童成友说，“农村资产全部清底、摸清家底，交易时上网，公开透明，比原来值钱多了！”

　　50岁的村民童国民也有同感，村里的鱼塘，以前承包出去，一亩才收150元；2017年重新承包，平均价格达到300元一亩，村集体一次增收10多万元。2019年新续包的79亩水池，承包费又涨到了500元一亩。“该值多少钱，村民很清楚。重新测量，我们村里水域还多出了100多亩！”童国民说，“清产核资之后，心里亮堂了！”

　　“为什么这么关心集体资产？”

　　“我现在是股东，当然关心价格。”

　　村里把资源型资产和固定资产核定完之后，成立了股份经济合作社，总资产1000多万元，分成3500多股，按规则进行分配，遇到招投标大事，77个股东代表开大会。

　　福兴村是汉寿县农村集体产权制度改革的缩影。2017年以来，作为全国第二批农村集体产权制度改革试点县，汉寿县全面开展农村集体资源清产核资，变私下交易为平台交易，整改无正规合同发包、发包程序不规范、超长期限发包、拖欠承包租赁费等问题，农村资产活了，村集体收入增加，村民腰包鼓了。

　　目前，经过3年努力，汉寿县全县21个涉改乡镇区（街道）、268个涉改村（社区）清理并核实集体资产总额6.67亿元。摸清后的集体资产通过网络平台公开招标，给村集体和农民真正带来了改革红利。


　　《 人民日报 》（ 2020年12月28日 10 版）
(责编：牛镛)
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