市场采购贸易出口增长33.7%

本报北京12月27日电 （记者杜海涛）今年以来，海关总署以制度创新、监管创新、服务创新不断释放改革红利，助推市场采购贸易方式稳步增长。在疫情全球蔓延、外贸出口受到影响的情况下，1—11月全国市场采购贸易方式出口值6398.92亿元，同比增长33.7%，成为外贸新亮点。
立足职能作用发挥，扎实推进制度创新、监管创新、服务创新。青岛海关所属临沂海关对临沂商城50余家企业开展定向支持，实施预约加急通关机制，确保通关“零延时”，预计全年临沂市场采购出口额将达到300亿元。
积极作为，推进市场采购贸易多元化出口。杭州海关利用义乌市场采购拓宽当地小商品出口通道，借助“义新欧”中欧班列、“义乌—大阪”全货运包机等快速通道实现多元化出口。
线上监管，提升贸易效率，降低成本，实现出口商品全程可追溯。江苏常熟服装城的商户通过南京海关网上平台与外商达成交易后，可在市场综合信息管理平台上进行组货。
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