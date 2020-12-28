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央企提质增效开新局(锐财经)

本报记者  李  婕

2020年12月28日06:26  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　12月26日，在湖北武汉市黄陂区临空产业园中铁十一局武汉重型装备有限公司，两台大型盾构机正式下线，标志着该公司正式落成投产。图为中铁十一局两名职工在放置大型盾构机的标牌。
　　新华社记者 杜华举摄

　　寒冬时节，京秦高速公路（遵秦段）河北省遵化市西下院寺立交互通桥梁工地上，工人们正紧张工作，确保如期竣工。京秦高速公路遵化至秦皇岛段预计2022年12月建成通车。图为中建六局轨道交通公司的工人在工地施工。
　　刘满仓摄（人民视觉）

　　从抗疫保供、复工复产，到稳生产稳运营，再到改革发展、科技创新，今年以来，中央企业在特殊时期的关键作用进一步凸显。时值年终，央企全年目标任务实现得怎么样？“十四五”开局之年怎么走？日前召开的中央企业负责人会议释放出明确信号：今年央企取得来之不易的成绩，明年将抢抓宝贵时间窗口，聚焦科技创新、深化改革、结构调整等长远工作。

　　有望交出亮眼答卷

　　火速建成火神山、雷神山医院，紧急研制口罩机、压条机，及时推出“一网畅行”“一码防疫”大数据服务……央企是抗疫中的“顶梁柱”，也是国民经济的“稳定器”。

　　今年严峻形势下，国务院国资委明确“两个力争”目标，即力争绝大多数中央企业效益持续较快增长、力争中央企业总体效益实现正增长。如今，“交卷”时刻临近。

　　截至11月底，超过七成中央企业实现净利润正增长。“中央企业以抗疫和经营‘两手都要硬、两战都要赢’的必胜信念，全力稳生产、稳经营、稳市场，目前看完全有把握实现全年效益正增长。”国务院国资委党委书记、主任郝鹏在会上表示。

　　这一成绩，是在央企落实国家政策助企纾困，降电价、气价、资费、降路费、降房租的条件下取得的。据介绍，今年以来，央企向社会直接让利约1840亿元。

　　保质量、保任务、抢进度、抢工期……这样的工作节奏，贯穿了许多央企干部职工的一整年。在境外，中央企业分布在180多个国家和地区。据了解，今年以来，超七成境外项目持续施工，“一带一路”重点项目无一停工，中老铁路、雅万高铁等一批标志性工程取得重要进展。

　　今年的运营成效，也意味着央企“十三五”的圆满收官。国资委预计，到今年底央企资产总额将接近69万亿元，比“十二五”末增长45%。“十三五”期间，中央企业营业收入、净利润、劳动生产率年均分别增长5.6%、8.9%、7.8%，进入世界500强的中央企业达到48家。央企实现在“质”上的优化改善、显著提升。

　　抓好核心技术攻关

　　天问一号逐梦而行、嫦娥五号奔月取壤、奋斗者号万米探海、北斗三号建成开通、亚洲最大海上风机并网发电……今年以来，中央企业承担的一大批科技创新成果相继问世。

　　这背后，是一项项核心技术的突破，同时也是创新驱动的支撑。据国资委有关负责人介绍，国资央企顶住疫情冲击和经营压力，资金、人才、政策均向重点企业、重点项目倾斜。

　　大力推进科技创新工作仍将是2021年的工作重点。国资委明确，着力抓好关键核心技术攻关，把最优秀的人才、最急需的资源、最先进的设备配备到攻关任务上来，围绕国家战略和高质量发展需求，分层次、分领域部署一批产业关键技术、前沿引领技术和应用基础技术。

　　“要抓好人才和机制两个关键点。”郝鹏说，要依托国家级研发平台和重大项目、重大工程建设特别是关键核心技术攻关任务，引进更多国际一流人才，着力培养亟需紧缺的科技领军人才和高水平创新团队。

　　值得注意的是，2021年，央企主要经营指标还将在去年框架基础上新增“全员劳动生产率”。至此，央企形成由利润总额、净利润，营业收入利润率、资产负债率、研发投入强度、全员劳动生产率构成的“两利四率”考核体系。

　　“对2021年央企指标的考核，主要考虑央企效益增长要与国家宏观经济增速相匹配，同时为企业夯实资产质量、补齐发展短板、更好蓄能增势留出空间。”郝鹏说。

　　打造世界一流企业

　　不论是生产经营还是科技创新，都需要改革发挥关键作用。在外部严重冲击和经济下行双重压力下，国企改革取得新成效。

　　今年，“双百行动”“科改示范行动”等专项工程扎实推进，对标世界一流管理提升行动全面开展，备受瞩目的国企改革三年行动也落地推开。2021年，抓紧抓实国企改革三年行动将是重中之重。

　　“明年是国企改革三年行动的攻坚之年、关键之年，主要任务能否落地、是否见效，直接决定着后年能否全面实现预期目标。”郝鹏说。

　　聚焦重点改革任务、注重激发活力、突出基层创新，将是明年国企改革的三项重点。以激发活力来说，国资委明确具备条件的商业类子企业要加快推进职业经理人制度，积极推进管理人员竞聘上岗、末等调整、不胜任退出制度，全面推行用工市场化。

　　未来在国有资本布局方面，调整存量结构，优化增量投向仍是看点。国资委明确，将稳步推进战略性重组和专业化整合，优化资源配置，打造具有全球竞争力的世界一流企业，打造提质增效的“升级版”。

(责编：牛镛)
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