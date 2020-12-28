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侵权现象时有发生 在线教育需补上“版权课”

本报记者 王晶玥

2020年12月28日08:00  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　刘道伟作（新华社发）

　　一名学生在家中上网课。
　　新华社记者 刘 磊摄

　　作为打破时间、空间限制的新型教育方式，在线教育近年蓬勃发展。今年以来受疫情影响，用户需求更是迎来井喷式增长，天眼查数据显示，截至10月份，今年在线教育企业新增8.2万家。另据《中国互联网络发展状况统计报告》，截至3月，中国在线教育用户规模已达4.23亿，较2019年6月增长82%。面对发展机遇，在线教育行业内侵权现象也接踵而至。如何保证在线教育版权不受侵害？这一话题引人深思。

　　

　　盗版泛滥的“重灾区”

　　官网价值3000元的外语课程，有些网店只卖“9块9”，通过网盘即可保存；来自不同机构的文字资料被整合进“学习包”，点开链接就能下载……如今，这些现象越来越普遍，成为部分商家或个人增加流量、吸引消费者的手段。

　　不少人提出疑惑：线下生活中，私自复制书籍内容并对外兜售，是侵权行为；那么，线上未经许可传播课程、资料是否侵权？

　　“在线教育课程中的视频、课件、文字内容等一般属于《著作权法》中所述的‘作品’或‘录音录像制品’，受到《著作权法》保护。”中伦律师事务所合伙人赵刚律师接受本报记者采访时表示，上述行为构成侵权。

　　赵刚指出，除此之外，在线教育行业还存在更多侵权形式：抄袭其他机构编撰的题库或者真题解析，形成本机构在线教学的教辅材料；在教学视频中穿插具有版权的影视及音乐作品；主讲人使用原单位为其录制的视频授课……传播者利用他人原创作品谋取私利，侵犯原作者复制权、信息网络传播权、放映权等，损害原创内容作者的正当权益。

　　业内人士认为，盗版一直是社会顽疾，在线教育则是盗版泛滥的“重灾区”，长此以往，会妨碍行业健康发展，不利于营造全社会尊重版权的氛围。

　　破解软件让人防不胜防

　　北京互联网法院日前举行“在线教育知识产权相关问题研讨会”，好未来教育集团总法律顾问魏嘉介绍，该集团在某电商平台投诉删除侵犯学而思网课版权的链接约1.5万条，封闭店铺274家，被清空全部商品的店铺有102家。

　　无独有偶，专门从事软件操作教学的百问科技有限公司表示，自2011年开始提供收费视频教程以来，公司一直面临盗版挑战。该现象在二手交易平台上更猖獗，严重影响公司权益。

　　相关人士分析，尽管各大机构、平台利用内容加密、防盗录插件等技术手段保护版权，但不乏盗版者受利益驱使，开发相应的破解软件，“道高一尺，魔高一丈”，让人防不胜防。

　　北京市高级人民法院法官亓蕾说，随着网络环境日益开放，侵权者活动范围从电商平台、二手交易网站向微信朋友圈、QQ群拓展，还存在多次转手倒卖现象，察觉到侵权后，权利人无法直接向平台索取对方实名信息，不能明确被告。且由于侵权者删改网络内容极其便捷，给权利人取证留证造成困难。凡此种种都导致诉讼难以进行，助长了侵权之风。

　　专家表示，在线教育是运用互联网、人工智能等现代信息技术进行教与学互动的新型教育方式，应当理性意识到，技术手段和网络环境助推在线教育驶入快车道，同时也成为滋生侵权现象的温床。

　　合力对盗版内容说“不”

　　尽管在线教育诞生、成长的沃土本身孕育了侵权，但行业内部仍可有所作为。赵刚表示，企业在版权局进行作品登记、完善技术手段，避免不法分子技术破解，只是强化版权保护意识的一部分。考虑到线上教育企业人员流动性较大、对版权保护认识程度不同，还应当加强人员管理，普及相关教育，并与录制课程的教师明确版权归属，将保护版权落细落实。

　　2019年教育部等11个部门出台《关于促进在线教育健康发展的指导意见》，要求加强知识产权保护，依法严厉打击侵犯知识产权违法犯罪行为。

　　今年，各地积极响应国家版权局、网信办、工信部、公安部等部门，陆续开展“剑网2020”专项行动，整治在线教育培训中存在的侵权盗版乱象，切断盗版网课的灰色产业链条，取得不错成效。北京市文化市场行政执法总队对两家公司未经许可、通过营利性在线教育平台传播人民教育出版社出版教材，作出行政处罚。扬州市文化市场综合执法支队掌握网络侵权线索6条，全部予以立案。各地法院检察院也积极推进在线教育侵权案件的审理、公诉，打击知识产权犯罪行为，对侵权行为予以处罚，发挥有力的震慑作用。

　　专家认为，以往版权保卫战中，还有一支重要力量容易遭到忽视。有需求才有市场，部分消费者图价格便宜而使用盗版资源，客观上纵容侵权行为“肆意生长”。因此消费者有必要增强版权保护意识，通过正规途径购买在线教育产品，对盗版内容说“不”。

　　随着各方共同发力，紧握维权大旗，在线教育侵权乱象有望得到大幅改善，还在线教育市场一片清朗。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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