近2000页的“脱欧”协议说了啥

欧盟委员会主席冯德莱恩在布鲁塞尔召开的新闻发布会上坦言感到“解脱”，“结束亦是另一个开始”，英国正式“脱欧”将为欧盟掀开新的一页。接下来，该贸易协议还须分别经过欧洲议会和英国议会批准才能生效。

对于英国官员来说，今年平安夜收获的最大礼物，莫过于与欧盟达成的“脱欧”贸易协议，避免了“无协议脱欧”可能带来的乱象。英国首相约翰逊在社交媒体上发布了一张自己高举双手大拇指的照片，并发文称，“协议达成。”

按照英国广播公司（BBC）的说法，英欧达成贸易协议，标志着英国与欧盟的关系将翻开全新的一页。

消息公布后，欧元兑美元短线上扬17点，最高触及1.2194。英镑兑美元短线震荡大约20点，最高触及1.3611。

服务业未包含在内

在距离“脱欧”过渡期仅剩一周之际，当地时间12月24日，英国政府发表声明称，“我们已经完成了‘脱欧’，现在我们可以充分利用作为一个独立贸易国家提供给我们的绝佳机会，与世界各地的伙伴达成贸易协议。”

“我们已经收回了对货币、边界、法律、贸易和渔业水域的控制。对于英国各地的家庭和企业来说，达成这笔交易是一个了不起的消息。我们签署了第一个基于零关税和零配额的自由贸易协定。这项协议同时确保我们不再受欧盟影响，不再受限于欧盟规定，欧洲法院不再扮演任何角色，我们所有夺回主权的关键红线都成功守住。”声明称，英国公众在2016年的“脱欧”公投中所得到的一切承诺都通过这项协议兑现。“我们从2021年1月起，在政治及经济上将完全自由”。

英国在今年1月31日正式“脱欧”，随后进入为期11个月的过渡期。双方3月启动以贸易协议为核心的未来关系谈判，期待在过渡期内达成协议。若未达成协议，双方贸易自2021年起将回到世界贸易组织框架下，重新实施边检和关税等安排。

据英国《卫报》报道，双方目前达成的“脱欧”协议约有2000页，涵盖欧英商品和服务贸易、投资、竞争、禁止国家援助、税收、交通、能源、渔业乃至数据保护、社保协调等方方面面。

协议将允许双方在12月31日之后进行免关税和免配额的货物贸易，但占英国经济80%的服务业的安排没有包含在内。

在双方分歧最大的渔业领域，英欧同意在英国“脱欧”过渡期结束后的5年半之内，欧盟渔民仍可按现行配额在英国海域捕捞海产品，其价值每年达到6.5亿欧元。但在5年半之后，这一配额将减少25%。这已被视作英国方面作出的巨大让步，英国最先开出的条件是3年之后减少60%。

在交通领域，协议指英国正式“脱欧”后英国企业将失去欧盟单一市场的准入资格，但双方将确保航空、公路、铁路及海运通道的畅通；在能源领域，协议称双方将构建能源交易和互联互通新模式，不过未给出更多细节。

在公平竞争环境方面，协议称，双方承诺在环保、气候变化、劳工权利、税收透明度、禁止国家援助等领域提供高水平保护，通过有效执法、建立具有约束力的争端解决机制、动用贸易救济措施等手段，有力维护欧英公平竞争环境。

此外，英国国民不再享有在欧盟工作、学习、创业或生活的自由。停留超过90天将需要签证。

尚待双方议会批准

约翰逊在发布会上表示，我们今天解决了一个困扰我们几十年的政治问题。“作为一个全新的、真正独立的国家，我们应该共同认识到这一时刻的巨大意义，并充分利用这一时刻”。英国仍然是欧盟的朋友、盟友和支持者，以及“头号市场”。

“虽然我们已经离开了欧盟，但是英国在文化、情感、历史、战略、地理上仍将与欧洲保持联系，尤其是在过去四年中，有400万欧盟公民要求在英国定居，他们对我们的国家和我们的生活做出了巨大贡献。”

英国前首相大卫·卡梅伦和特雷莎·梅也对达成协议表示祝贺。

当天下午，欧盟委员会主席冯德莱恩在布鲁塞尔召开的新闻发布会上坦言感到“解脱”，她援引英国诗人艾略特的诗句说，“结束亦是另一个开始”，英国正式“脱欧”将为欧盟掀开新的一页。接下来，该贸易协议还须分别经过欧洲议会和英国议会批准才能生效。

欧盟首席谈判代表巴尼耶表示，这是“令人宽慰的一天，但也带着些许悲伤”。他对英国政府决定不参与伊拉斯谟（Erasmus）学生交换项目，以及在外交政策和国防方面减少合作表示遗憾。

德国总理默克尔表示，该协议“具有历史性意义，将为欧盟与英国的关系开启新篇章奠定基础”。她强调说，即使脱离了欧盟，英国仍将继续是德国以及欧盟的重要伙伴。德国政府下一步将深入研究条约文本，她称：“我乐观地认为，有一个好的结果摆在我们面前。”

法国总统马克龙表示，这是欧盟团结与坚定的回报，协议对于保护欧盟公民、渔民及生产者来说非常重要。法国将检查文本以确保该协议保护了法国渔业的利益。

按照欧盟议事程序，“脱欧”贸易协议还需所有27个成员国以及欧洲议会的批准。但由于英欧在最后时刻才达成协议，欧盟理事会和欧洲议会几无可能在明年1月1日前完成审议，欧盟委员会在公告中称“基于特殊情况”，建议从明年1月1日至2月28日临时落实这一协议，一边等待欧盟理事会和欧洲议会的批准，一边确保英国不会“硬脱欧”。

英国议会将于12月30日对这份协议进行表决。英国反对党工党领袖凯尔·斯塔莫（Keir Starmer）于当地时间12月24日表示，工党将于本周（12月28日当周）的议会投票中支持达成的贸易协议。

英国经济将继续承压

毕马威曾警告称，任何“脱欧”协议都将对英国经济造成影响，因为它不如欧盟成员国身份那么全面。

在货物贸易方面，代表货运公司的公路运输协会表示，尽管达成了协议，但贸易商和运输商仍将受到“大量新的文书工作程序”和边境检查的冲击。

12月，由于英国疫情加重，法国一度关闭了两国间的运输通道，导致数千辆卡车滞留在英法边界。

彭博社指出，新的海关填表和监控制度结束了上世纪70年代以来一直实行的无缝贸易安排。但也有可能造成港口中断，甚至超市食品短缺的风险，瓶颈可能会立即转化为经济增长放缓和物价上涨。

在渔业领域，据路透社报道，英欧宣布达成协议后，英国两大渔业协会负责人均表示失望。英国全国渔民组织联合会（NFFO）首席执行官Barrie Deas指出，行业最大的顾虑是英国政府可能允许欧盟渔船继续在距英国海岸最多6英里的地方航行，这是该行业寻求的12英里限制的一半。

苏格兰渔民联合会首席执行官Elspeth Macdonald发表声明称，英国政府此前支持的原则，包括控制访问权、基于分区的配额份额和年度谈判，看起来都不是这份贸易协定的中心。

此外有分析指出，新的移民规则也将取代人员的自由流动，一旦英国不再提供进入欧盟单一市场的简单途径，外国投资方面会受损，因为自由便捷长期以来一直是欧洲企业投资英国的主要动力。

在经济方面，中诚信国际主权评级分析师杜凌轩此前在接受《国际金融报》记者采访时表示，疫情前，由于英国和欧盟自由贸易协定悬而未决叠加外部需求疲弱，英国经济已陷入低迷。2017年至2019年英国经济平均增速为1.5%，低于欧盟平均水平。在全球经济增速放缓和“脱欧”协议长期未能通过的背景下，2019年英国经济增速为1.4%，且四季度经济环比零增长。而新冠疫情的暴发导致英国出台了公共生活限制措施，严重冲击了英国的消费和投资。

数据显示，2020年一季度英国经济环比下降3.0%，2020年二季度英国经济环比跌幅达18.8%，是1955年有记录以来的最大下滑幅度，英国也成为欧洲衰退幅度最高的经济体之一。三季度在复产复工的带动下，英国经济环比增速达16%，呈现快速复苏态势。

但目前，英国出现变异新冠病毒使疫情形势更加严峻，从12月26日开始，英格兰南部更多地区将受到最高级别的社交聚集规定限制，目前处于较低级别限制的其他地区也面临更严格限制。

在最高级别封锁下，“非必需品”零售店铺、娱乐设施、健身中心等停止营业，劳动力市场将持续衰退，失业率和破产率上升。英国财政大臣里什·苏纳克预计2021年英国的平均失业率为7.4%。英国零售研究中心数据预测，今年全国零售业将失去超过23万个工作岗位。

12月1日，经济合作与发展组织（OECD）发布的最新一期世界经济展望报告显示，2020年英国国内生产总值将下滑11.2%，预计成为今年全球GDP下降幅度最大的国家之一。报告称，到2021年底，英国的经济规模将比新冠肺炎疫情前缩减6%以上。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)