“缘分”擦肩过，今世缘并购景芝酒业再落空

今世缘筹划了一年之久的收购再度搁浅。

12月下旬，今世缘披露公告称，一年前其拟投资2.45亿元设立产业并购基金，专门用于收购景芝酒业股份，但基于行业发展、市场估值以及合作方谈判进展、公司战略发展等考虑，其及产业并购基金合伙各方一致决定暂不设立该产业并购基金，公司终止本次投资。

苏酒“老二”今世缘对鲁酒龙头景芝酒业“垂涎已久”，早在2018年10月前者就曾与景芝酒业大股东安丘众人兴酒商贸合伙企业（有限合伙）（下称“众人兴酒”）就收购其持有的景芝酒业股份事宜签署了《战略合作协议》，但因收购股份比例及业绩等未达成一致，今世缘放弃直接收购，绕道通过设立产业并购基金推进此事。

目前来看，今世缘欲“痛饮”景芝的希望又一次落空。近日，今世缘相关负责人在回应《国际金融报》记者采访时称，公司目前停止了这一收购的推进，至于之后是否会重启该收购，暂无定论，“有可能会，也有可能不会”。

二次并购再度生变

景芝酒业究竟是何来头，能让今世缘如此“牵肠挂肚”？

官网显示，作为中国最大的芝麻香型白酒生产企业，景芝酒业位于因生产灵芝而得名的山东景芝镇，旗下主要拥有一品景芝为代表的芝香型酒系列、以景阳春为代表的浓香型酒系列、以景芝白乾为代表的传统清香酒系列以及以年份景芝为代表的年份酒系列四大系列品牌。

根据今世缘于2019年底披露的一则公告信息，景芝酒业2018年经审计的资产总额为34.93亿元，营收为12.48亿元，净利润为627.5万元；2019年前11个月，其未经审计的资产总额34.53亿元，营收为12.36亿元，净利润为3715万元。

最初，今世缘欲通过收购股权的方式将景芝酒业收入囊中。2018年10月中旬，今世缘与众人兴酒签署《战略合作协议》。按照该协议，众人兴酒同意并将协助今世缘收购景芝酒业34%-49%的股份。天眼查显示，目前，景芝酒业的第一大股东仍为众人兴酒，持股比例为46.79%。

在后续推进过程中，今世缘以含税6.9元/股现金收购了景芝酒业小股东持有的557.8867万股景芝酒业股份(占景芝酒业总股份数的4.92%)。但最终与景芝酒业大股东就收购股份比例、收购后三年的业绩及期间双方的权利义务未能完全达成一致，今世缘决定不再直接收购景芝酒业大股东所持景芝酒业股份，转为通过设立产业并购基金的模式推进景芝项目。

对于这一举动，今世缘曾解释称，鉴于景芝酒业所处的地理区位、历史沉淀、白酒业市场竞争环境及公司发展战略，其以自有闲置资金参与投资设立产业并购基金，是在确保公司主营业务运作正常情况下适度参与风险投资，最终是为了进一步做强做大公司白酒主业，巩固市场地位。

不过，根据今世缘最新给出的说法，因该事项一直处于沟通阶段，截至当前，该产业并购基金未最终设立，公司及合伙各方未就产业并购基金实际出资，产业并购基金也未开展任何业务。

在白酒行业专家蔡学飞看来，该项并购推进困难，不排除有溢价层面的分歧，“也可能涉及跨区域并购、本地市场资源整合问题，两家酒企隶属于两个不同的市场范围，而且相对来说互补性还是比较弱，以及股东层面协调难题等”。

“景芝酒业与今世缘在诸多方面存在相似之处，同为区域龙头酒企，均没有走出本省，彼此谈不上存在压倒性优势，所以并购很难形成战略协同，特别是在管理及渠道方面不能有效整合。”白酒营销专家、中原基金执行合伙人晋育峰亦在接受《国际金融报》记者时如是表示，据其多年的行业观察，白酒并购成功的案例多半是双方实力存在一定的差距，而不是势均力敌，或是差距较小。

全国化布局突围难

目前，今世缘与景芝酒业之后能否再次“联姻”还不得而知，但可以肯定的是，数次谋求景芝酒业的背后，是今世缘欲在省外市场占据一方势力的野心。

作为江苏第二大酒企，年营收规模为50亿元左右的今世缘，在19家白酒上市公司业绩排行榜中位居第八位。一周前，国泰君安在一份研报中分析到，江苏为白酒产销大省，白酒消费规模全国前三，估测2020年市场规模在460亿元左右（扣税扣费后）。分品牌来看，江苏白酒市场以苏酒较为强势，估测2020年苏酒龙头洋河、今世缘在省内分别占据24%、11%的市场份额，其次则为高端酒及全国化名酒，其中茅台、五粮液合计占比近20%。

不过，与贵州茅台、五粮液、泸州老窖等一线酒企有所不同，今世缘超九成的营收主要来自于江苏省内，省外市场营收占比始终未能突破10%。记者查阅今世缘历年年报发现，2017年-2019年，今世缘江苏市场营业收入占比分别高达94.6%、94.63%和93.62%，省外收入占比却始终在5%-7%之间徘徊。无独有偶，提出2020年实现53亿元目标的今世缘，这一年上半年省外营收仅为1.99亿元。

记者注意到，就在一个月前，今世缘曾发布公告称，为推进“差异化、高端化、全国化”营销方略落地，公司对部分组织职能实施进一步整合优化，新设立国缘V9事业部、省外工作部、市场督察部等三个部门。

蔡学飞对记者表示，江苏白酒市场竞争极为激烈，今世缘一直在做泛全国化布局，特别是加大对山东、浙江等省外市场的开拓力度，欲从泛全国化品牌向全国化品牌转变，“如果没有核心市场支撑的话，实际上全国化布局难有起色”。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)