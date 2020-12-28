新疆派特：1300多万元消失之谜

成立后14年内都未曾在经营上赚到钱，要IPO了，业绩却猛增，原因何在？

前不久，新疆派特罗尔能源服务股份有限公司（下称“新疆派特”）加入到IPO大军的队列之中，而上述问题，或许是它需要解释的。

新疆派特更新了其招股说明书，拟主板上市，公开发行不超过2000万股，占发行后总股本的比例不低于25%。

《国际金融报》记者发现，不仅新疆派特快速增长的业绩，就连此次申请主板IPO的“底气”，也离不开一家公司的“默默付出”。

然而，由于诉讼、事故频发，再加上沉重的债务压力，让新疆派特的IPO之路打上了问号。

中石油的“贡献”

据了解，新疆派特的主营业务为油气钻井工程及技术服务，具体业务包括围绕钻井相关的工程服务、节能技术服务和专项技术服务三个方面，是一家施工经验丰富、管理规范的深井、超深井民营钻探企业，业务区域主要集中于新疆塔里木盆地、四川盆地等国内重点天然气产区。

2017年-2019年和2020年1-6月（下称“报告期”）， 新疆派特分别实现营业收入52977.38万元、51283.97万元、146305.6万元、79115.43万元；净利润分别为1238.95万元、3081.9万元、20172万元、12324.61万元，持续上升。

但实际上，公司此前经营了14年多都未赚钱。

据了解，新疆派特成立于2003年8月，并于2018年进行了股改。而截至2017年末，新疆派特的未分配利润为-1419.47万元。也就是说，成立后的14多年以来，新疆派特还未在经营上赚到钱。

回到新疆派特报告期内的业绩表现，公司2018年的营收同比下降了3.2%，2019年营收却同比上升了185.29%。那么，公司收入剧烈波动的原因是什么？

对此，一位业内人士向记者表示，如果只看新疆派特2019年前的业绩，因为净利润太低，其很难主板过会。而公司现在之所以有“勇气”申报主板上市，或许就是因为2019年业绩大增。

记者进一步查询发现，新疆派特之所以出现上述情形，离不开中石油。

招股说明书显示，报告期内，新疆派特向中石油及其下属单位产生的销售收入分别占当期营业收入的96.02%、94.48%、86.31%、84.36%。特别是2019年，中石油对新疆派特的采购金额高达12亿多元，较2018年增长了近8亿元。

对此，新疆派特表示，如果公司的主要客户受国家政策调整、宏观经济形势变化或自身经营状况波动等原因影响，对公司所提供的服务需求下降，或该等客户付款能力降低，而公司短期内无法开发其他可替代的客户，则可能对公司的生产经营产生不利影响。

我们发现一个有趣的现象：相比2017年，2018年中石油对新疆派特的采购订单在减少，但却在2019年突然给了其高达12亿元的订单。

1300多万元去哪了

在申报稿中，新疆派特共披露了两起诉讼案件，分别是与北京北石海泰能源工程技术有限公司的专利权诉讼、与北京联众华禹环保科技有限公司的合同诉讼。

对此，新疆派特表示，上述案件预计不会对发行人生产经营造成重大不利影响，且发行人已积极准备该起诉讼应辩工作，避免案件可能带来的不利影响。

需要指出的是，除了上述诉讼之外，天眼查显示，新疆派特共涉及16起法律诉讼，其中大多数是发生在2019年和2020年。那么，为何在申报稿中，新疆派特未对其他的诉讼进行披露？

另外，记者发现，巴州派特罗尔石油钻井技术服务有限公司（新疆派特前身）还成为被执行人，执行标的的金额为1348.36万元，立案日期为2017年5月。

“一般情况下，诉讼所支付的金额都记录在公司的营业外支出。”一位内人士如是表示。

但报告期内，新疆派特营业外的支出分别为140万元、423.15万元、138.38万元、42.98万元。

可以看出，在上述时间段内，新疆派特最高的营业外支出仅为400多万元，且2017年仅有140万元。那么，上述近1400万元的被执行金额，新疆派特到底记录在了何处？

要强调的是，新疆派特2017年的净利润为1238.95万元，如果新疆派特未计入上述近1400万元的诉讼费用，那么其在2017年极有可能亏损。

“严”对试用工

除了上述情况之外，记者发现，新疆派特在经营过程中经常出现事故。

招股说明书显示，报告期内，新疆派特合计出现过76起事故，基本上是来自设备或技术上的事故。新疆派特钻井队和节能事业部在生产过程中共发生人员伤亡事故21起，造成21名员工受伤，另有1人因工受伤后抢救无效死亡。

对此，新疆派特表示，由于钻井工程的复杂性、地下地质环境的不可预测性，公司仍然存在因重大安全生产事故导致人员生命健康及公司财产遭受损失、公司钻井施工队伍被要求强制停工等后果，从而导致公司盈利能力及未来合同订单量下滑的风险。

新疆派特对于试用期的员工似乎较为“严厉”。

据了解，截至2017年末、2018年末、2019年末、2020年6月末，新疆派特的员工人数分别为1040人、1484人、1750人、1726人。同时，新疆派特未缴纳住房公积金的员工人数分别为258人、373人、171人、188人，分别占当期期末员工总数的24.81%、25.13%、9.77%、10.89%。

记者进一步查询发现，在上述未缴纳住房公积金新疆派特的员工人数中，多数是三个月试用期未满的新员工。

报告期内，三个月试用期未满的新疆派特新员未缴纳住房公积金的人数分别为189人、315人、114人、148人，占当期新疆派特未缴纳住房公积金员工总人数的73.26%、84.45%、66.67%、78.72%。

对此，某公司相关行政人员向记者表示，一般情况下，正规的企业都会给员工缴纳社保及公积金。社保是一定要缴纳的，而公积金并不一定，但同时也要结合当地的政策情况去看这个问题。

短债压力大

记者还发现，新疆派特存在较大的债务压力。

截至2017年末、2018年末、2019年末、2020年6月末，新疆派特的流动资产分别为59401.83万元、91430.85万元、153675.45万元、112293.41万元，流动负债分别为105155.26万元、128539.84万元、191083.74万元、137297.29万元。流动资产始终低于流动负债，这也导致新疆派特相关的财务指标过低。

报告期内，新疆派特的流动比率分别为0.56、0.71、0.8、0.82，速动比率分别为0.35、0.19、0.36、0.8，两者始终未超过1。同时，报告期内，新疆派特的资产负债率分别为88.87%、83.1%、81.92%、75.2%，始终高于70%。

对此，新疆派特表示，如果公司在业务规模快速增长的过程中，未能做好预算管理，未能合理安排投融资规划，负债管理不够谨慎，可能导致公司出现一定偿债风险，对公司的经营可能产生不利影响。

令人诧异的是，一般来说，IPO企业都会把自己的主要财务数据，与同行进行比较，但对于上述的财务指标，新疆派特未与同行们分个高下。

申报稿中，新疆派特在申报稿中披露其同行业可比公司分别为贝肯能源、中曼石油、中海油服、石化油服。记者通过Choice金融终端查询发现，2017年-2019年，新疆派特无论是流动比率还是速动比率均远低于同行业可比公司平均值，且资产负债率均远高于同行业可比公司平均值。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)