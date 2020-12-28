“买单”享车事件 富民银行称压力可控

继12月初北京商报记者报道《享车失联风波发酵 谁为“飞来的贷款”买单》后，“享车加油贷事件”近日有了最新进展：富民银行主动“兜底”，“踩雷”车主无需继续偿还加油贷。12月27日，富民银行方面进一步对北京商报记者表示，客户只需完成简便的债权登记和转让流程，就能马上结清贷款。客户将债权或油品剩余权益转让富民银行这种风险化解方式，银行肯定会承担责任与压力，不过这也完全在富民银行的能力和控制范围内。

车主“抽身”

12月25日，“享车事件”的主角之一，富民银行发布公告称，针对未依约享受加油服务的贷款客户，该行已制定合法合规的方案，即该行客户不用继续还款也能结清贷款。

在具体解决方案上，针对截至2020年12月31日在该行有加油分期贷款余额的客户，该行将于2021年1月25日起开放债权登记。客户可通过微信公众号“富民银行加油分期消费贷”，按操作指引办理。完成债权登记的客户可用对优速公司享有的用油权益抵偿该行贷款。用户与该行签订电子协议后，由富民银行结清贷款本息。在2021年12月31日前，该行将继续执行不扣款、不催收、不计息及征信保护的措施。

零壹研究院院长于百程指出，目前来看，银行主动承担了责任，借款人可以以剩余权益抵偿银行贷款，即不需针对未享受的权益继续偿付贷款，消费者权益获得了保护。实际上是借款人把剩余权益转让给了银行，由银行向场景机构继续追偿。在享车加油贷事件中，基于此前监管调查显示，富民银行存在对第三方合作机构管控不到位等问题，由此承担风险保护消费者权益也较为合理，利于进行后续权益追偿。该事件中，银行也成为受损方，给后续场景金融的合作模式和风控敲响了警钟。

继续核实相关数据

“享车事件”爆发于今年年中，此前，作为车主的消费者通过享车平台申请“信用加油打折服务”，约定“先加油，后9折还款”，比如一年期加油打折服务，分12期还款，每月享车平台先给客户加油卡充1000元，之后客户9折还款月付900元。今年年中，享车平台突然未能正常充值，但客户银行卡仍被扣款。

享车公司失联后，大量的投诉和举报将富民银行推上风口浪尖，并引起了警方和监管部门的关注。在该事件中，重庆富民银行作为享车平台的资金方之一，在合作开始时，已全款付给了享车平台，后者拿到钱后，本应每月替车主充值购买加油卡，但失联后却把银行贷款卷走，车主没加到油，还背上了银行的贷款。

官网显示，富民银行成立于2016年8月，是经原银监会常态化审批成立的第一家民营银行。该行由瀚华金控、宗申集团、福安药业等重庆7家民营企业共同发起设立。根据Wind数据，2016-2019年末，该行归属于母公司净利润分别为0.01亿元、0.11亿元、0.53亿元、2.19亿元。今年上半年，该行实现营业收入7.38亿元，归母净利润1.69亿元。

多位“踩雷”车主对北京商报记者表示，目前其诉求有三，一是解决征信，二是不偿还“飞来的贷款”，三是尽可能追偿被享车平台多扣掉的“加油钱”。

富民银行最新发布的消费者权益保护方案意味着，困扰“踩雷”享车App加油分期贷款客户的还款和征信问题得到了解决。针对享车平台曾多扣了部分消费者的钱，但是又没有给其加油的问题，富民银行客服回复北京商报记者称，需要客户如实提供其在平台的还款期数、到期油数、在富民银行的还款金额。由于享车公司已停止运营，相关数据需要进一步核实，后期有结果银行会主动与客户联系。

难点在于追回贷款

“此次享车加油贷事件，是场景方出现风险，使得消费者（借款人）需要继续偿还贷款，但却无法继续享受权益。对消费者来说，对消费贷款要慎之又慎，特别是通过互联网渠道的贷款，要认真了解条款，特别是权责和违约责任等，每次点击和确认都要慎重，以免给自身利益带来损失。”于百程如是说。

但对于富民银行来说，如何核实并追回平台方所欠的客户贷款，尽可能减少该行损失就成为解决方案的执行难点。

金乐函数分析师廖鹤凯指出，在平台失联停止运营的情况下，及时采取司法手段，尽快控制平台实控人，钱还有机会追回部分。这种群体性事件爆发后的“兜底”对富民银行来说会有坏账损失，但可以最大限度地保住客户和商誉，长期来看对富民银行还是利大于弊的。

富民银行也在公告中称，享车平台运营商深圳优速物流信息科技有限公司未依约向该行贷款客户提供加油服务，其行为造成了该行及该行客户的权益受损，该行已向公安机关报案。北京商报记者 孟凡霞 马嫡

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)