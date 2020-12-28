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在全球率先触底反弹 中国民航业稳住发展基本盘

潘福达

2020年12月28日08:14  来源：北京日报
 

　　本报记者 潘福达

　　作为受疫情冲击最大的行业之一，今年全球民航业步入至暗时刻。但中国及时稳住民航业发展的基本盘，民航业在全球率先触底反弹，各项指标恢复程度全球领先，已冲破黑暗迎来曙光。

　　精准防控筑牢防线

　　全球疫情影响下，我国民航业难以独善其身。12月24日，外交部称将暂停中英间往返航班，国内三大航国航、东航、南航当日立即行动，宣布取消或暂停执行往返伦敦的航班。快速响应、精准防控、精细施策，正是疫情以来我国民航业疫情防控的关键词。

　　在年初，面对突如其来的疫情，民航系统早已筑牢严密防线。机场离汉通道暂时关闭，武汉航班全部取消，各航司纷纷推出严格防疫措施。抢运医疗物资和医护人员、接送滞留境外公民、保障旅客春运返程……民航系统空中“战疫”迅速打响。

　　随着4月武汉天河机场正式复航，民航业终于迎来强劲复苏的春天，但严防境外疫情通过国际航线输入，成为行业面临的新挑战。截至目前，民航局修订发布的《运输航空公司、机场疫情防控技术指南》已更新到了第六版，强化“人物同防”、进口货物与其他货物不混装不交集等细节都写进了最新版《指南》。民航局还与多部门强化国际航班管理，织密织牢联防联控网络。

　　“熔断”——股市专业词汇今年频繁出现在民航局官方通报中。据统计，截至12月20日，民航局已经累计向中外航空公司发出熔断指令140次，取消国际客运航班272班，有效防止了疫情境外输入。

　　面对近期境外疫情输入压力加大的局势，“熔断”措施再次加码：12月16日起，航空公司同一航线航班入境后核酸检测结果阳性旅客人数达到5个的，将暂停该公司该航线运行时间2周，之前为1周。

　　“随心飞”刺激旅客出行

　　在中国民航大学航空运输经济研究所所长李晓津看来，中国民航业在2020年的关键词是“精准”：对湖北省内部分机场精准停航、精准恢复航班、精准熔断部分国际航线。他认为，得益于精准防控，民航业才能抓住复工复产的有利时机，尤其是呼吁多年的民航货运市场得以快速发展。

　　疫情初期，货运需求的增长带来了业务新增长点，“客改货”成为全球航司纷纷采取的自救新举措。根据波音统计，今年1月至10月，有多达199家航司运营了“客改货”航班，全球“客改货”飞机中，有13%来自中国，中国是航空货运收益增长幅度最大的地区。

　　打个“飞的”去上班在今年成为现实。2月，各大航司推出的包机销售海报一时间在朋友圈刷屏，空中版“省际包车”客源争夺战在各地上演。随着复工复产有序开展，各航司在现有定期航班的基础上，专门增设了百余班复工复产包机，对于航司来说，复工包机不仅是履行社会责任的好机会，同样也是减亏的好举措。

　　七月的一个周六夜晚，穿着T恤短裤的小郭和好友各自捧着一碗牛奶鸡蛋醪糟，站在人头攒动的兰州正宁路夜市中大口地吸溜着。一张东航“随心飞”机票，让原本远在上海工作的他们，同兰州的特色美食搭上了联系。困境求生中，掀起民航业助力复工复产最高潮的，当属现象级爆款产品“随心飞”。6月18日，东航“随心飞”横空出世，引发各家航司竞相效仿跟进。

　　据预测，仅东航一家2020年的“随心飞”预计带动270万人次出行，第三季度国内日均航班量已从疫情期间最低谷的200班恢复至2600班左右，国内航班量达到日常水平的95%以上。一张张“随心飞”机票有效破解了运力严重限制、需求急转直下、现金流紧张的现状，释放的综合效应为激活国内经济大循环提供了强劲动力。

　　各项指标恢复程度全球领先

　　民航局副局长董志毅近日介绍，中国民航业在全球率先触底反弹，二季度以来行业生产运输规模稳健回升。11月，民航国内航线运输总周转量、旅客运输量、货邮运输量分别恢复至去年同期的93.5%、93.8%、94.0%，各项指标恢复程度全球领先。

　　他表示，下一步，民航将慎终如始抓好常态化疫情防控，同时，根据形势发展变化加强精准施策，推进中国民航市场化改革，进一步激发市场活力和企业创新力、提升行业运行品质，推进民航高质量发展。

　　疫情也为民航业带来了深刻影响。吉祥航空董事长王均金认为，疫情推动航空出行全流程无接触化技术和模式发展，民航运营模式、服务方式都会在后疫情时代得到迅速发展，对航空公司自身能力提出新的要求，能够更快拥抱新技术、新模式的航司将在未来竞争中取得领先地位。

　　展望2021年，李晓津预测我国民航市场将持续复苏：在客运方面，由于疫情防控、企业成本管控等需要，公商务出行需求将有所削弱，个人休闲旅行等将成为民航业新一轮发展的动力，包括商务出行与休闲的混合旅行；考虑到航空货运在疫苗运输中发挥的重要作用，预计民航货运市场将继续迅速发展。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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