俄经济下滑好于欧美 明年复苏有信心

新冠肺炎疫情给俄罗斯带来了严重不利影响，但宏观经济基本保持稳定。俄《独立报》评论说，俄经济受损但亮点仍存。对于2021年经济复苏前景，官方和学界充满信心。

俄罗斯总统普京12月17日表示，预计2020年国内生产总值（GDP）下降3.6%，失业率达6.3%，实际工资增幅1.5%。他强调，俄经济形势好于欧美国家平均水平，在2021年底至2022年初，经济有望持续复苏。

据俄审计署数据，上半年疫情造成的经济损失约占GDP的8%。俄第一副总理别洛乌索夫在11月曾表示，疫情让俄经济倒退大约一年半。

航空运输、铁路运输、非食品商品零售和服务业受损最为严重；2020年可能是俄过去10年来外国直接投资流入最少的一年；卢布贬值、经济衰退和第二波疫情加速了贫困现象。俄劳动部表示，俄罗斯的贫困人口接近2000万，约占总人口的13%。

俄政治学家特维切夫在接受《经济参考报》记者采访时表示，俄罗斯经济没有发生不稳定的情况，政府正在为民众提供稳定的支持并履行所有社会职责。

为扶持居民、中小商业企业、地区、银行、产业，俄政府和央行提供了总额相当于GDP4.5%的资金支持。根据财政部数据，2020年从联邦预算中拨出4万亿卢布用于抗疫，2021年拨款将为2万亿卢布，经济刺激规模在G20国家中居第五位。

一些经济部门实现了逆势发展，其中农业是最大亮点。2020年俄粮食产量同比增长9.7%，仅次于2017年。截至12月6日，2020年农产品出口额同比增长16.4%。

商业积极性也出现好转。俄10月商业积极性指数为47.5点，虽然停留在下降区间，但增长至2月以来的最高水平。疫情为网购等互联网贸易创造发展机会，自3月以来，互联网贸易同比增长一至两倍。

俄罗斯开始摆脱对石油天然气的依赖。据海关统计，今年前九个月俄出口总额为2480亿美元，其中非原料非能源商品出口达到1114亿美元。普京表示，目前已有70%的财政收入不是油气收入，已经没有理由继续把俄罗斯想象成“加油站”。

面对复杂的经济形势，普京最近连续召开会议思谋对策，争取2021年实现经济积极发展。特维切夫表示，这些表态旨在向俄民众传递信心。

普京在7月21日签署《关于2030年前俄罗斯联邦国家发展目标的法令》，确定2030年前必须实现的目标包括：保持人口稳定增长；将贫困水平降至2017年的一半；进入世界十大普通教育质量强国行列；确保经济、社会等领域主要行业实现“数字成熟”。

俄总理米舒斯京宣布，将在未来三年拨款39万亿卢布（约5170亿美元）用于实施国家发展目标统一计划。别洛乌索夫认为，未来三四年需要改变经济模式，克服结构性缺陷，找到新经济增长点。投资增长、中小企业发展、非能源出口扩大和劳动生产率提高，有助于GDP实现不低于3%的增幅。

俄罗斯央行预计，2021年俄经济增幅为3%到4%，通货膨胀到年底将介于3.5%到4%区间。俄储蓄银行行长格列夫认为2021年俄经济形势应该比2020年乐观，预计年通货膨胀低于4%，GDP增长2%到3%。俄经济发展部预测，2021至2023年俄罗斯GDP分别增长3.3%、3.4%和3%。部分经济学机构预测相对保守。俄高等经济学院发展中心预测，俄经济增长速度2021年为2.7%，2022年和2023年均为2.3%。

经济学家们指出，2021年面临的最大威胁是疫情造成的负面影响依然持续并可能加剧。

国民经济和国家行政学院机构和金融市场分析实验室负责人阿布拉莫夫表示，由于疫苗研发速度较慢且效果不可预测，经济也许无法像专家所预期的那样恢复增长。

高等经济学院欧洲与国际综合研究中心专家卡申接受《经济参考报》记者采访时说，国际油价维持相对较高水平对俄罗斯有利。不过，普列汉诺夫经济大学副教授斯捷潘诺娃认为，2021年全球和俄经济面临的实际风险仍是石油和石油制品价格可能下跌。绿色能源的发展、伊朗石油产量的增加、石油市场的过度饱和以及石油储存设施的高储油量，所有这些都可能导致拖累国际油价。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)