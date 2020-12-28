向好态势巩固 前11月工业企业实现利润同比增长2.4%

国家统计局12月27日发布数据显示，工业企业累计利润增速继10月实现由负转正后稳步回升，1至11月规模以上工业企业实现利润57445亿元，同比增长2.4%，增速比1至10月加快1.7个百分点。1至11月，在41个工业大类行业中，25个行业利润总额同比增加。

“工业企业利润持续稳定恢复。”国家统计局工业司高级统计师朱虹指出，11月，供需两端稳步向好，企业生产经营状况不断改善，呈现持续稳定恢复的良好态势。

具体来看，生产销售保持较快增长。朱虹分析称，1至11月，规模以上工业增加值同比增长2.3%，增速比1至10月加快0.5个百分点；其中11月增长7%，为今年以来各月高点。1至11月，规模以上工业企业营业收入同比增长0.1%，增速年内首次实现由负转正，1至10月为下降0.6%。市场形势改善，拉动企业利润持续上升。

装备和高技术制造业利润增长加快。1至11月，装备制造业实现利润同比增长11.2%，增速比1至10月加快1.6个百分点，拉动规模以上工业利润同比增长3.8个百分点。其中，电子行业和电气机械行业在需求持续回暖带动下市场销量增加，利润分别增长15.7%和6.6%，增速均比1至10月加快3.1个百分点。1至11月，高技术制造业实现利润同比增长15.0%，增速比1至10月加快3.1个百分点。其中，医药制造业累计利润增长11.9%，增速加快3.2个百分点。

单位成本首现下降，盈利水平持续上升。1至11月，规模以上工业企业每百元营业收入中的成本为84.08元，同比下降0.01元，累计单位成本为今年以来首次下降。1至11月，工业企业营业收入利润率为6.1%，同比提高0.14个百分点。

值得注意的是，11月，规模以上工业企业利润同比增长15.5%，增速比10月有所回落，但仍保持两位数较快增长。对此，朱虹表示，当月利润增速回落主要是由于10月同期基数较低，11月低基数效应减弱所致。

朱虹指出，企业应收账款和产成品存货仍在增加。11月末，规模以上工业企业应收账款同比增长16.5%，增速较10月末提高0.6个百分点；产成品存货同比增长7.3%，增速比10月末提高0.4个百分点。“下一步，仍需紧紧扭住供给侧结构性改革这条主线，注重需求侧管理，持续激发市场活力，充分挖掘市场潜力，形成需求牵引供给、供给创造需求的动态平衡，不断提升实体经济质量效益。”朱虹说。

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