年内IPO总额逾4600亿元 A股市场募资新生态渐成

原标题：A股市场募资新生态渐成

截至12月27日，同花顺数据显示，累计有389家公司成功登陆A股市场，A股IPO融资额已经创下十年以来新高，为4635.35亿元，同比增长超过80%。从募资去向来看，半导体、医药生物、计算机等新兴产业成为募资“热点”。此外，科创板IPO增长迅猛，今年发行上市的141只科创板个股合计首募资金超2000亿元，占年内新股募资的比例过半，也超过主板市场位居各板第一。

IPO募资金额创十年新高

2020年，新股阵营不断扩充，IPO成绩单亮眼。同花顺数据显示，截至12月27日，2020年共有389只新股上市，同比大增92%；首发募资资金约为4635.35亿元，同比增长超过80%。而2019年，上市的203只新股合计首募规模为2532.48亿元。可以看出，无论是从新股发行数量还是首发募集资金数额上，均远超2019年整体水平。

实际上，今年A股IPO募资规模也创下了十年来的新高。同花顺数据显示，在近30年来，年内IPO募资规模超过4000亿元的仅有3次，此前两次分别为2010年和2007年，IPO募资规模分别为4910.64亿元和4894.84亿元。

值得注意的是，今年创下新高的IPO规模与注册制的推行有着紧密的联系。首先表现在科创板IPO募资的迅猛增长上。同花顺数据显示，截至12月27日（按首发上市日统计，下同），今年以来在主板、科创板、创业板、中小板上市的融资金额分别为1203.10亿元、2179.21亿元、880.75亿元、372.29亿元。可以看到，科创板IPO募资额已经超越主板，在A股各板中位列第一。

业内人士指出，年内IPO融资规模大幅提升，与我国资本市场改革加速推进密不可分。科创板和创业板实行注册制，简化了企业发行上市融资的审批流程，提升了融资效率。与此同时，监管部门通过金融体系改革，拓宽企业融资渠道，支持更多优质企业登陆A股。

增发配股“成绩”同样亮眼。同花顺数据显示，以最新公告日作为计算依据，除去未经股东大会通过和到期失效的，年内共有341家上市公司发布了定向增发预案，合计募资8074.69亿元。此外，还有17家上市公司年内发布了配股预案，募资金额合计为626.74亿元。

科技创新产业成募资热门领域

同花顺数据显示，以证监会二级行业作为分类标准，年内首发募集排名前三的行业分别为互联网和相关服务，计算机、通信和其他电子设备，以及医药制造业，其中前两个行业首发募资额均超过1000亿元，医药制造首募规模也在400亿元以上；增发方面，计算机、通信和其他电子设备，以及电气机械和器材制造业居于前二，规模分别为973亿元和869亿元。

具体到细分行业，据《经济参考报》记者不完全统计，半导体行业首发募资为767亿元，化学制药、生物制品、医疗器械等医药行业首发募资金额为491亿元，计算机行业首发募资超过260亿元，上述科技创新产业合计募资额已经超过1500亿元，占年内A股IPO募资总额近三分之一，资本市场助力新兴产业发展的力度可见一斑。

就个股情况而言，同花顺数据显示，今年上市的389只新股中，中芯国际首发实际募集资金数额暂列第一，为525.16亿元。京沪高铁、金龙鱼、中金公司3股的首发实际募集资金额也都超过百亿元，分别为306.34亿元，136.93亿元，130.32亿元，这四只个股实际首募规模占年内新股首募总额的比例达到了23.7%。

清科研究中心发布的报告中指出，创业板与科创板错位发展，适度竞争的格局为更多行业的优质企业提供上市选择，丰富包容的上市条件在充满变动的国际政治经济环境下为中概股回归敞开大门。同时，市场化程度的提升将促使价格回归理性，加速市场优胜劣汰，构建资本市场发挥自身作用促进实体经济高质量发展的良性循环。

在退市制度进一步完善、注册制平稳全面推进的背景下，A股市场募资新生态已渐渐形成。展望未来，德勤中国表示，2021年A股新股市场将会进一步扩容，市场融资金额预计将达到5200亿元至6400亿元规模。其中，科创板或将有150至180只新股上市，融资约2500亿元至3000亿元；140至170家企业将于创业板上市，融资约1400亿元至1700亿元。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)