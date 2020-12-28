“最严限塑令”年底落地 可降解塑料市场巨大

资料来源：前瞻产业研究院，华安证券研究所
随着年底临近，被誉为“最严限塑令”的落地实施也进入倒计时阶段。多家机构表示，在此背景下，可降解塑料行业或将迎来快速发展机遇。截止12月25日收盘，同花顺可降解塑料概念板块上涨1.03%，收报994.32点。
政策面上，年初国家发展改革委和生态环境部发布的《关于进一步加强塑料污染治理的意见》被业界誉为“史上最严限塑令”。该文件规定，到2020年底，直辖市、省会城市、计划单列市城市建成区的商场、超市、药店、书店等场所以及餐饮打包外卖服务和各类展会活动，禁止使用不可降解塑料袋；全国范围餐饮行业禁止使用不可降解一次性塑料吸管；地级以上城市建成区、景区景点的餐饮堂食服务，禁止使用不可降解一次性塑料餐具。
7月10日，国家发展改革委联合生态环境部、工业和信息化部等部门就落实“意见”发布了《关于扎实推进塑料污染治理工作的通知》，要求各地在8月中旬前出台省级实施方案，确保如期完成目标任务。
本报记者了解到，截止目前，北京、上海、海南、江苏、云南、广东、河南等地均颁布了地方“最严限塑令”，大都以2020年底作为最后期限，禁止生产和销售一次性发泡塑料餐具。
12月14日，中国政府网、国务院办公厅转发国家发改委等部门发布的相关文件，提出加快实施快递包装绿色产品认证和可降解包装产品标识制度。
天风证券认为，随着中央层面到地方省市相关政策陆续出台，持续看好我国禁塑限塑政策目标如期完成，将推动可降解塑料及上下游行业快速发展。
前瞻产业研究院发布的一份研究报告显示，2019年中国塑料制品产量高达8184万吨，约占全球1/4。与此同时，2019年我国生物降解塑料消费量仅为52万吨，参考欧洲生物塑料协会的数据，我国生物可降解塑料消费量全球占比仅为4.6%，显著低于全球平均水平。报告指出，从“限塑”到“禁塑”，政策有望推动可降解塑料的渗透节奏进一步加快。
可降解塑料行业未来的市场空间巨大。华安证券指出，我国此次推动的全国范围内的禁塑政策将拉动可降解塑料国内需求稳步增长。到2025年，预计我国可降解塑料需求量为238万吨，市场规模可达477亿元；到2030年，预计需求量为428万吨，市场规模可达855亿元。而东吴证券测算称，快递包装、一次性塑料餐具、塑料购物袋和农用地膜等四个领域2025年对可降解塑料的需求空间将合计形成约250万吨的市场空间，市场规模将达500亿元左右。
不过，业内普遍认为当前我国可降解塑料仍处于行业导入期。东吴证券指出，与传统塑料相比，可降解塑料生产成本较高，这成为阻碍可再生塑料市场化进程的主要障碍。国信证券认为，可降解塑料价格下降长期来看需要依靠技术进步，但取得突破的时间点难以把控和预测。当前，国内可降解塑料行业进入产能快速扩张的阶段，若要保持产能利用率在80%，到2023年我国可降解塑料的渗透率应超过3%。在此过程中，政府加强限塑立法执法力度和对可降解塑料出台补贴政策至关重要。
华安证券则表示，对于可降解塑料这种一段时间内供不应求的产品，企业的竞争优势则体现在业绩弹性和新建产能进度（投产更早的产能，享受更强的溢价）。
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