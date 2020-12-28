国家发展改革委多措并举做好冬季能源保供工作

人民网北京12月28日电 （许维娜）入冬以来，受经济持续稳定恢复和低温天气等多重因素影响，全国能源需求超预期高速增长，局部地区高峰时段供需偏紧，面对可能到来的新一轮降温天气，有关方面如何应对？

日前，国家发展改革委经济运行调节局主要负责人介绍了冬季能源保供工作有关情况，并围绕相关热点问题进行了回应。

九项措施应对天然气保供工作

据气象部门预报，自12月28日起，强冷空气将影响我国中东部大部地区，气温下降6—8℃，其中西北地区东部、华北、黄淮、江汉、江南等地降温10—12℃。低温天气将增加天然气的需求，同时会对天然气保供工作带来一定影响。

国家发展改革委经济运行调节局主要负责人表示，为应对新一轮寒冷天气到来，国家发展改革委充分发挥与各有关部门、各地区和各有关企业建立的保供日调度机制作用，提前统筹谋划，加强协调调度，从供需两侧发力，做了一系列充分准备。从目前供需情况看，尽管部分区域、部分时段可能出现保供压力加大的情况，但是总体上是平衡的，民生用气是有保障的，能够保证人民群众温暖过冬。

一是千方百计增加资源供应。督促上游供气企业保持气田安全满负荷生产，增加供应。统筹优化各接收站窗口期安排，全力增加现货LNG资源采购。中俄东线中段近日已投产，可增加1000万立方米/天以上的资源供应。在广西等地方支持下，北海LNG接收站复产，也为应对此轮寒冷天气提供了保障。

二是重点保障北方地区取暖用气需要。今年供暖季我们继续加大对北方地区清洁取暖用气的保障力度，将资源安排向7个重点省市倾斜。目前，北方清洁取暖的7个重点省市日供气量约4.7亿立方米，保持两位数增长，占全国供气量的40%左右，总体保障是比较好的。

三是充分发挥储气调峰作用。今年供暖季期间，可动用的储气量比去年增加约50亿立方米。为应对这一轮寒冷天气，我们将统筹使用好储气库和沿海接收站储罐。截至12月24日，储气库剩余可采气量近100亿立方米，按最大能力仍可采70天左右。

四是将管存提高到高位水平。通过增加储气库采气等措施，27日已将国家管网的管存提高到历史高位，必要时可以发挥管存的调节保障能力，有效应对用气需求的短期大幅攀升。

五是组织增加“南气北上”。利用中贵线北上、西二线广州站反输等互联互通工程，组织“南气北上”。通过减少南方区域可中断工业用户用气，增加资源北上。协调将原计划在南方沿海接收站接卸的LNG调整至北方接收站接卸，进一步增加北方资源供应。

六是保障LNG船舶及时靠港接卸。交通运输部门给予大力支持，加强对相关港口的指导，提前做好大风、大雾等极端天气条件下的接卸预案，保障进口LNG稳定供应。

七是做好保供稳价工作。民生用气特别是居民用气严格执行门站价格政策，不受市场价格波动影响，能够保障量足价稳。同时，配合有关部门加强市场价格监管，对价格炒作等违法违规行为，加大查处力度，坚决维护公平竞争的市场秩序。近日，国际国内LNG价格已出现下跌势头，预计后期将总体呈现震荡回落态势。

八是组织做好精准有序的“压非保民”预案。为确保供暖供气需要，必要时需要组织精准有序减少可中断工业用户用气。我委将坚持底线思维，加强统筹协调，指导上游供气企业和各地制定工作预案，确保民生用气不受影响。预案宁可备而不用，不可用而不备，确保供气安全稳定和民生用气需要。

九是及时协调解决影响供暖供气的个案问题。持之以恒做好保供日调度工作，加强与各地和各有关企业协调，对一些供需矛盾突出区域加强资源调度保障。对一些地方出现的供暖供气保障不到位问题，督促相关地方立即核实解决，保障人民群众安全温暖过冬。

四方面全力做好电力供应保障

入冬以来，全国用电需求快速增长。据快报数据，12月份以来全国发用电同比增长11%左右，增速比去年同期提高了6个百分点。12月上中旬寒潮来临，全国日最高用电负荷超过夏季峰值，日最高发电量已接近夏季峰值，历史罕见。20个省级电网用电两位数增长，15个省级电网负荷累计137次创下新高。经济快速恢复、极寒天气、供应能力受限等多重因素叠加，湖南、江西出现高峰限电情况，浙江推动能耗双控和减煤过程中也出现了局部限电的情况。国家发展改革委、能源局立即协调有关方面，采取多项措施及时应对。目前湖南限电基本恢复，江西12月19日起未再限电，浙江对个别地方做法也进行了纠正，全国电力供需形势趋于平稳。

国家发展改革委经济运行调节局主要负责人介绍说，近日又将出现持续低温天气，预计全国用电需求还要攀升。为做好应对，国家发展改革委将会同有关方面全力做好电力供应保障。

一是进一步压实地方政府、企业责任。督促地方贯彻落实党中央、国务院决策部署，加强监督检查，全面排查，查找漏洞，消除隐患，坚守民生底线，确保居民和公共服务等民生用电。督促企业强化保障安全稳定供应责任，在确保安全的前提下尽可能增产增供，加强设备安全维护，保证运行安全可靠。协调有关部门加强统筹协调，精心组织，科学调度，密切配合，形成合力，切实做好保障工作，确保群众温暖过冬过节。

二是科学优化有序用电预案。要求各地政府部门和有关企业对有序用电预案全面进行梳理，科学论证，保证不能涉及民生领域，不能涉及居民。进一步明确预案的启动流程，对预案涉及所有用户的合理性进行排查，保证切实可用。要求执行方案前，切实履行告知义务，做好供电风险预警告示，确保企业有预期。极端情况下实施方案时，做到只限电不拉电。

三是突出重点做好电力供应。指导重点地区做好发输变电设备运行维护，保证高峰期间的电力供应能力。动态掌握重点电厂存煤水平，组织电力、煤炭和运输企业加强产运需衔接，确保电厂存煤稳定在合理水平以上。充分利用大电网资源配置的优势，优化全网运行方式，统筹做好跨区域的电力余缺互济，做好水核风光火等电源的统筹调度，保障重点地区和民生能源供应。

四是完善协调机制。充分发挥保供协调机制作用，加强统筹协调，密切监测跟踪供需变化，个案问题早发现，早报告，早协调，早解决。要积极回应社会关切，营造良好舆论氛围。

已制定周密的煤炭保供应急预案

“供暖季以来，电煤需求有所增加，但供应总体稳定，可以满足生产生活等用煤需要。”国家发展改革委经济运行调节局主要负责人表示，对即将到来的寒冷天气，我们已提前做好准备，制定了周密的煤炭保供应急预案，保障人民群众温暖过冬。

一是全力组织增产增供。指导山西、陕西、内蒙等煤炭主产区和重点煤炭企业，在确保安全的前提下，加快产能释放，千方百计满足用煤需求。根据供需形势适当增加煤炭进口，优先用于发电供暖用煤需要，充分发挥好进口煤补充调节作用。

二是加快提升电厂存煤水平。每天监测全国重点电厂的存煤水平，及时跟踪掌握电煤供应情况，第一时间协调解决供应中出现的突出问题。针对少数电厂存煤偏低的情况，立即协调落实煤源和运力，目前电厂存煤稳步提升。全国统调电厂存煤保持18天以上的合理水平。

三是加强重点地区用煤保障。对电煤供应相对偏紧的湖南、江西，协调煤炭主产区和煤炭企业对存煤水平较低的电厂给予资源保障，协调铁路企业优化运输结构，最大程度给予支持。目前两省重点电厂存煤可用天数均在18天的合理水平。

四是组织应急保供资源。已经组织煤炭主产区和煤炭企业在产地、铁路沿线和北方主要港口，准备了一批应急保供煤炭资源，长则3—4天，短则1—2天就能供应东南沿海和两湖一江等重点地区。

五是强化应急保障机制。进一步完善应急预案，建立由有关部门、地方政府、煤炭企业和运输企业的多方协同联动机制。一旦遇到紧急情况，及时启动预案，调动煤炭生产企业组织煤源，协调衔接运力，保障电厂正常运行。

三方面做好煤炭运输保障工作

近期，全国用煤需求快速上涨，这对铁路运输也是一次考验。根据铁路部门数据，全国铁路煤炭日装车已经突破8万车，大秦铁路日发运140列以上，均为历史最高水平。

国家发展改革委经济运行调节局主要负责人指出，下一步，国家发展改革委将和国家铁路集团一道，共同做好煤炭运输保障工作，以发电供热用煤为重点，统筹运力资源，优化运输组织，全力保障生产生活用煤需求，确保人民群众温暖过冬。

一是突出重点做好运力安排。加大晋陕蒙等主要生产地煤炭外运力度，加强口岸运输组织和港口接驳，提升下水煤、进口煤运输能力，优先保障发电供热用煤需求，按照“优先计划、优先配空、优先装车、优先挂运、优先卸车”原则，确保发电供热企业正常生产。

二是优化煤炭运输组织。统筹运用全国机车、车辆装备，向重点地区倾斜，保障煤炭运输。加快机车、车辆周转，减少中间作业环节，促进运量快速提升。强化煤炭装卸车组织，科学调配人员和机具，确保装卸车安全和效率。

三是加强监测预警和应急响应。在现有监测机制基础上，与地方部门、重点企业建立联动机制，及时掌握煤炭生产供应动态，每日调度存煤可用天数10天以下电厂，帮助协调落实煤源，及时启动应急运输预案，保证库存处于安全水平。

(责编：许维娜、刘阳)