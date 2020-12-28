12月26日，海尔智家三翼鸟青岛体验中心001号正式开业，海尔也把家电的发展历史浓缩成一次时光图鉴展，以1984年海尔在青岛建厂为起点，展示30多年来家庭生活的变化。如今智慧场景成为生活助手，这种变化的背后是经济发展带来的生活方式变化，买一件到买多件的转向是人民对美好生活追求对能力正在逐步上升，也是家电行业蓬勃发展的重要体现。

从科幻故事到现实美好 中国家庭智慧变迁

70岁高龄的王先生是曾于36年前购买了海尔冰箱，这台在当时就花费了1600元的冰箱，伴随着他和老伴从哈尔滨到北京，也见证了一家人的幸福生活，如今王先生把这台载满美好记忆的冰箱捐赠给海尔世界家电博物馆，他说：“这位服务了我30多年的老兵，回到了他的家乡，但它带给我们的幸福是永恒的。”

王先生的经历诠释了那句“真诚到永远依旧”，可在今天，真诚的服务并不局限于在企业责任和品牌质量的坚守，更重要的是对用户的洞悉，为消费者提供更契合的解决方案。海尔智家于9月11日发布的三翼鸟，实现的是从制造家电到赋能场景，从购买单品到购买场景，全方位诠释了智慧中国家的使命。

据了解，三翼鸟提供了多而全的智慧场景解决方案，可根据家中的场景实现定制，可进行单场景或全屋的整体改造。这一次，三翼鸟的工作人员了解到王先生居住的老小区厨房空间小、橱柜低矮、烟道不通畅等生活痛点后，专门上门为王先生定制智慧厨房，老两口拿着三翼鸟量身定制的智慧厨房设计图开心地笑了。

海尔集团副总裁李华刚表示，三翼鸟的各个场景将智慧家庭向广大用户做了一个完美诠释，我们期待我们的努力能为美好生活尽上一份力！从青岛店开始，我们将正式启动千店计划，推动三翼鸟品牌在全国的落地，飞进千家万户！

如今，智慧家庭已从想象照进现实，智慧中国家是关系每个中国家庭幸福的落地方案，智慧家庭不是只有大房子新房子才可以实现的，而是通过场景自裂变实现场景价值。

“智慧”背后的品牌逻辑 三翼鸟的破圈与融合

在“智慧中国家”时光图鉴展的开幕式上，人民网研究院为三翼鸟青岛体验中心001授牌“物联网智慧家庭调研基地”。据了解，“物联网智慧家庭调研基地”一方面可以深度观察物联网在家庭领域的发展进程，关注人民对美好生活的需求迭代。另一方面可以研究物联网生态落地的前沿进展，同时可以为智慧家庭以及智慧城市建设提供实践，研究以人工智能为支撑的物联系统如何深度赋能智慧领域建设。深刻关注物联网行业在家庭领域的落地应用，产出以三翼鸟为代表的系列研究报告，不断见证物联网智慧家庭发展历程。

在很多人眼里，智慧家庭生活其实就是新技术在家庭生活中的全面落地。从每一个产品都拥有链接能力开始、到交互、到串联、再到各种极致能力的提升种种。最明显的迹象就是，科技名词满天飞，5G、AI、IoT、网关、WiFi6、APP、传感器、数据、协议……仿佛没有了电，就不好意思称之为智慧一样。但技术是冰冷的，生活则需要温度，没人会希望如一些科幻电影一样，把生活过成了电信号和数据流。

三翼鸟注重生态价值的挖掘，打破固有的家居产业格局，将各领域、各行业、各品类合作伙伴链入智家体验云平台，共同打造爆款场景服务用户需求，实现开源增收、共创共赢。比如，用户在阳台场景中除了能定制洗烘联动、洗晾联动等智慧方案，还可以配套生态方懒猫木阳台、迪卡侬健身器材、箭牌卫浴等个性化服务方案，不仅保证了用户个性化需求的满足，还带动了生态方的品牌增值。在用户价值层面上，三翼鸟的用户可以管理网器、升级功能、迭代体验、享受终身服务，体验三翼鸟“让服务永不过时”的终身价值。

产品为场景服务，场景为生活服务，既然是生活就会有着方方面面。营造出美妙的场景，背后不是单一企业，也不是单一行业，而是需要整合各方资源，创造新供给，共同满足用户需求。

“三翼鸟场景品牌的背后，是全流程、全链条、全生态的创新。”李华刚指出，用户可以从2万余款组件、300+场景方案、200余种服务中，任意搭配你的家庭场景方案，无界生态满足你的衣食住娱智慧家庭全场景需求，同样也可以感受无感支付带来的便捷体验。

“智慧”在解决用户核心痛点的基础上，给予家更强的生命力和想象空间，建设食联网、水联网、空气网、全屋智能安全网，聚焦 AI+IoT （人工智能+物联网）能力建设，打造三翼鸟“生态云”。厨房场景中，烤鸭可以自行制作，用户可以通过智家APP一键下单购买鸭胚，冷链物流到货后，无需解冻直接放入食联蒸烤箱，然后选择烤鸭菜谱一键启动定制烹饪，全程100分钟，就能吃上烤鸭了，非常方便。在这个平台上，厨师将菜谱数字化，厨电企业将厨电互联，食品企业将食材加工成成品、半成品，而用户通过这个平台，只需要通过智家APP端购买菜谱中的成品、半成品食材，再一键联动智慧厨房中的智慧网器，就可以快速做出跟大厨做得一个味的美食。

新赛道！中国智能家居产业的新趋势

信息技术的快速发展给人们的生活带来了巨大的改变，智慧家庭就是在互联网影响之下物联化的体现。近年来，我国传统刚需类家电消费增长乏力，而智能家居以其智能化、便捷化的家居体验逐渐占领消费者的心智，成为家居市场的新宠儿。大量的摄像头和传感器开始进入到产品之中，赋予家电家居产品五感，并试图唤醒他们的“智慧”，让它们更懂得现代人生活所需。

尽管已经取得了长足的进步，但目前产业的状态与真正的“智慧生活”还有一定的距离。绝大部分的智能家居产品依然要依靠唤醒、事无巨细的指令来操作，用户在度过了“新鲜期”后，甚至会对这种频繁的交互产生反感。可以说整个产品仍处于半自动化、局域互联或者个别互联的初级阶段。

觊觎智慧家庭这块“千亿蛋糕”的人不少，传统家电企业、3C企业，互联网企业、渠道商、甚至地产商都有杰出的代表，而海尔智家发布的“三翼鸟”品牌，则直接把智能的维度上升到了场景层面。

李华刚指出，想要升级智慧家庭的消费者，只要把需求告诉"三翼鸟"，即可完成迅速升级。新装修的家庭，可以直接选择在"三翼鸟"定制智慧家庭装修方案，实现全屋智能。至此，卖家电、卖装修，都变成了卖场景，"三翼鸟"开辟了一个场景品牌新赛道。

相比于市场上的现有方案，三翼鸟的颠覆之处在于从传统的卖家电变成了卖场景，在这里，你买的不再是家电产品，而是智慧场景服务。

三翼鸟之所以能够带来衣、食、住、娱全场景智慧解决方案，得益于其基于智家体验云平台打造的无界生态。智家体验云建立了一个连接亿万家庭，用户、客户、生态方共创共赢、不断进化的平台。在该平台上，海尔智家体验云基于用户需求，精准提供从一台智慧家电到智慧家庭全场景的定制服务。

如今，随着人工智能(AI)、第五代移动通信技术（5G）、物联网（IoT）等新一代信息技术发展，智慧家的便捷性和无接触交互方式的优势日益凸显，也正在为我们创造智慧生活的新大门。

面对智慧家庭这个全新的市场，各类企业都在挖掘其中的机会。从海尔智家飞出来的"三翼鸟"，彻底撕掉了家电的标签，以独立的全新场景品牌向广大用户提供个性化定制服务。

36年前买海尔家电，36年后买三翼鸟场景。海尔智家正重构用户对家庭的想象。（毕磊）

(责编：毕磊、刘阳)