商务部副部长钱克明：扩大高水平对外开放 打造国际合作竞争新优势

人民网北京12月28日电 （栗翘楚）12月28日，由人民网主办的“2020人民财经高峰论坛”在人民日报社新媒体大厦举行。论坛上，商务部副部长钱克明在致辞中指出，在推动国内国际双循环相互促进方面，商务部将扩大高水平对外开放，依托国内大循环吸引全球商品和资源要素，打造国际合作和竞争新优势。

商务部副部长钱克明 （人民网记者翁奇羽 摄）

钱克明表示，我国已有超过4亿中等收入人口，2019年最终消费支出对经济增长的贡献超过58%，随着消费不断地升级，国内消费将有巨大提升空间。同时，我国对外贸易、双向投资的规模还将持续扩大。未来，要通过统筹推进国内强大市场建设和贸易强国建设，积极促进内需和外需、进口和出口、引进外资和对外投资的协调发展，参与全球经济治理，更好利用国内国际两个市场、两种资源，形成内循环牵引外循环、外循环促进内循环的良性互动。

“构建新发展格局将更好地促进内外联动，让内外联系更加紧密，要素流通更畅，创新引领更强。”钱克明表示，商务部在促进内外市场相通、各国产业融合、国际创新合作、内外规则衔接方面都发挥了积极作用。

钱克明指出，下一步，商务部将继续深刻领会中央精神，充分挖掘商务工作联通内外、贯通城乡、对销产接等独特优势，创新工作举措，服务构建新发展格局。

在畅通国内大循环方面，商务部将紧紧扭住供给侧结构性改革这条主线，注重需求侧管理，打通堵点、补齐短板，从提升传统消费、培育新型消费、扩大服务消费、升级消费平台、健全流通网络、培育壮大流通主体等方面入手，全面促进消费，建设现代商贸流通体系，推动形成国内强大市场。

在推动国内国际双循环相互促进方面，商务部将扩大高水平对外开放，依托国内大循环，吸引全球商品和要素，以稳住外贸外资基本盘、建设高水平开放平台、完善多双边经贸合作机制、深化“一带一路”经贸合作为任务，打造国际合作和竞争新优势。

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