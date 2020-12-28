交通运输部：加快建设交通强国 在构建新发展格局中发挥先行作用

交通运输部政策研究室主任、新闻发言人吴春耕。（人民网记者 翁奇羽摄）

人民网北京12月28日电 （记者乔雪峰） 由人民网主办的“2020人民财经高峰论坛”于12月28日在人民日报社新媒体大厦举行。交通运输部政策研究室主任、新闻发言人吴春耕在致辞时表示，党的十八大以来，交通运输部始终坚持以建设人民满意交通为目标，以当好经济社会发展“先行官”为定位，以新发展理念为引领，以改革开放为动力，以创新驱动为支撑，对内服务高质量发展、对外服务高水平开放，推动中国交通发展取得历史性成就。

综合交通运输体系为中国经济发展增添新动能

据交通运输部发布数据显示，截至2019年底，全国铁路营业里程13.9万公里，其中高铁超过3.5万公里，位居世界第一；公路里程501.3万公里，其中高速公路15万公里，跃居世界第一；生产性码头泊位2.3万个，其中万吨级及以上泊位数量2520个，内河航道通航里程12.7万公里，也是世界第一；民用航空颁证运输机场238个；全国油气长输管道总里程15.6万公里；邮路和快递服务网络总长度4085.9万公里，实现了乡乡设所、村村通邮。

吴春耕指出，“复兴号”动车组、C919大型客机、振华港机等一批国产交通工具和交通装备标注了“中国制造”的新高度，港珠澳大桥、北京大兴国际机场等一批超级工程震撼世界，网约车、共享单车、互联网物流等新业态蓬勃发展，为中国经济发展增添了新动能。

吴春耕表示，2020年是新中国历史上极不平凡的一年，交通运输面临严峻挑战和重大困难。交通运输取得了疫情防控阶段性胜利，脱贫攻坚兜底性任务基本完成，固定资产投资逆势增长，预计将达到34247亿元，川藏铁路等重大标志性工程开工建设。“规模巨大、内畅外联的综合交通运输体系服务支撑了世界第二大经济体的运转，为三大攻坚战取得决定性成就、改革开放实现重要突破、民生得到有力保障作出了交通贡献，向党和人民交出了一份合格答卷。”

我国交通进入高质量发展的新时代

12月22日，国务院新闻办发布了《中国交通的可持续发展》白皮书，全面阐释了新时代中国交通发展的理念和成就，展望了中国交通的美好未来。对此，吴春耕表示，我国已经建成交通大国，走出了一条中国特色交通发展之路，交通进入了高质量发展的新时代。

交通是兴国之要、强国之基。党的十九届五中全会指出，我国将进入新发展阶段，必须坚定不移贯彻新发展理念，加快构建新发展格局。吴春耕表示，全会对加快建设交通强国作出全面部署，标志着交通强国建设迈上了新征程。

吴春耕进一步表示，奋进新征程，交通运输既有不变，也有改变。

不变的是，交通运输作为国民经济重要的基础性、先导性、战略性产业和服务性行业的地位没有变，在经济社会发展中“先行官”的职责和使命没有变，由基本适应向适度超前发展的阶段性特征和要求没有变。

改变的是，交通运输又肩负起新的使命任务：加快建设交通强国，在实践构建新发展格局中发挥先行作用。先行，既是发展定位，也是职责使命；既要有敢为人先、争先创优的意识，也要有先行先试、率先垂范的功效。这就要求交通必须当好现代产业体系协调发展的坚实支撑，当好内外经济循环相互促进的重要纽带，当好产业链供应链安全稳定的保障基石，当好改善人民生活品质、促进共同富裕的开路先锋。

加快建设交通强国 确保“十四五”开好局、起好步

吴春耕还表示，构建新发展格局，是与时俱进提升我国经济发展水平的战略抉择。2021年，交通运输将在构建新发展格局中迈好第一步、见到新气象。“下一步，我们将按照立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局的要求，加强前瞻性思考、全局性谋划、战略性布局、整体性推进，加快建设交通强国，确保‘十四五’开好局、起好步。”

吴春耕指出，服务构建新发展格局，交通运输将着力从以下几个方面入手。

加快建设现代化高质量国家综合立体交通网，更好服务扩大循环总量。

加快完善跨区域综合运输大通道，补齐内河水运、中西部铁路等短板，以川藏铁路、西部陆海新通道等重大工程项目为牵引，推进综合交通网提质扩容，带动区域协调发展和国内国际联动发展。

持续推进京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝地区双城经济圈等交通一体化，形成以轨道交通和高速公路为骨干的多节点、网格化、全覆盖布局，畅通人流物流集散，助力形成世界级经济增长极。

深入开展“四好农村路”建设，积极推进农村公路连片成网并向进村入户倾斜，推动形成城乡双向畅通的循环格局。

加快建设现代物流体系，更好服务提高循环效率。依托沿海、沿江通道和重要经济走廊，强化港口集散转运功能，完善大型航空和铁路物流枢纽设施，大力发展铁路和内河集装箱运输，形成与产业布局相适应的集装箱多式联运骨干通道。

加快县、乡、村三级物流体系建设，完善城乡物流快递末端设施布局，深入实施“快递进村”工程，推动乡村电子商务和快递配送服务全覆盖，畅通农产品和消费品双向流通渠道。

鼓励规范网络货运平台发展，积极推广无人配送、共同配送、分时配送，大力发展冷链物流。支持大型物流企业市场化兼并重组，加强与供应链上下游企业联动发展，提高生产和流通资源的配置效率。

坚持创新的核心地位，更好服务增强循环动能。大力发展先进交通装备，鼓励发展新能源车船、通用航空、邮轮游艇等新产业，拓展交通设施的商贸旅游功能。系统布局新型基础设施，用新技术为传统交通基础设施赋能，形成新的增长动能和投资增长点。下大力气打好交通运输领域关键核心技术攻坚战，加快拥有自主知识产权的技术和产品在交通运输行业应用，推动建立基于现代信息技术的全球航运服务网络，提供更丰富的智能化交通服务产品。

建设安全可靠的国际物流供应链体系，更好服务保障循环安全。以“一带一路”沿线国家为重点，围绕“六廊六路、多国多港”总体布局，推进世界级港口群、机场群、中欧班列集结中心等物流枢纽建设，增强国际运输通道连通性、稳定性和安全性。统筹发展国际航运、中欧班列、国际道路货运，加速提升国际航空货运运力，培育具有全球竞争力的龙头企业。强化国际运输供需对接，加强应急船队、机队、车队等运输储备力量布局建设，形成重点物资、重点时段运力保障机制，加快建设水上交通安全立体保障体系，确保紧急情况下出口货物出得去、进口货物进得来。

提升交通运输现代治理能力，更好服务降低循环成本。完善综合交通运输跨部门运行协调机制，深化铁路、公路、航道等管理体制改革，促进铁路运输业务市场主体多元化和适度竞争，实现邮政普遍服务业务与竞争性业务分业经营，形成统一开放、竞争有序的现代交通运输市场。深入落实减税降费措施，进一步深化收费公路制度改革，进一步规范铁路、港口、机场等领域收费行为，优化营商环境。加快推进长三角共建辐射全球的航运枢纽，依托海南自贸港、上海自贸区临港新片区，推进更高水平的航运、航空对外开放。支持交通运输企业与生产商贸企业加强合作，深度融合全球产业链供应链。全面提高公共安全保障能力，有效遏制交通运输重特大事故发生。

(责编：乔雪峰、刘阳)