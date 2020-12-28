交通运输部：推进世界级港口群、机场群等物流枢纽建设

人民网北京12月28日电 （记者乔雪峰） 由人民网主办的“2020人民财经高峰论坛”于12月28日在人民日报社新媒体大厦举行。交通运输部政策研究室主任、新闻发言人吴春耕在论坛上表示，我国将建设安全可靠的国际物流供应链体系，更好服务保障循环安全。

吴春耕表示，将以“一带一路”沿线国家为重点，围绕“六廊六路、多国多港”总体布局，推进世界级港口群、机场群、中欧班列集结中心等物流枢纽建设，增强国际运输通道连通性、稳定性和安全性。

吴春耕还表示，要统筹发展国际航运、中欧班列、国际道路货运，加速提升国际航空货运运力，培育具有全球竞争力的龙头企业。同时，强化国际运输供需对接，加强应急船队、机队、车队等运输储备力量布局建设，形成重点物资、重点时段运力保障机制，加快建设水上交通安全立体保障体系，确保紧急情况下出口货物出得去、进口货物进得来。

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