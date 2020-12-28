交通运输部：推进世界级港口群、机场群等物流枢纽建设

人民网北京12月28日电 （记者乔雪峰） 由人民网主办的“2020人民财经高峰论坛”于12月28日在人民日报社新媒体大厦举行。交通运输部政策研究室主任、新闻发言人吴春耕在论坛上表示，我国将建设安全可靠的国际物流供应链体系，更好服务保障循环安全。
吴春耕表示，将以“一带一路”沿线国家为重点，围绕“六廊六路、多国多港”总体布局，推进世界级港口群、机场群、中欧班列集结中心等物流枢纽建设，增强国际运输通道连通性、稳定性和安全性。
吴春耕还表示，要统筹发展国际航运、中欧班列、国际道路货运，加速提升国际航空货运运力，培育具有全球竞争力的龙头企业。同时，强化国际运输供需对接，加强应急船队、机队、车队等运输储备力量布局建设，形成重点物资、重点时段运力保障机制，加快建设水上交通安全立体保障体系，确保紧急情况下出口货物出得去、进口货物进得来。
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国家统计局：11月份社会消费品零售总额增长5.0% 人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的数据显示，11月份，社会消费品零售总额39514亿元，同比增长5.0%，增速比上月加快0.7个百分点。其中，除汽车以外的消费品零售额35497亿元，增长4.2%。 1—11月份…【详细】
国家统计局：11月份规模以上工业增加值增长7.0% 人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的数据显示，11月份，规模以上工业增加值同比实际增长7.0%（以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），增速较10月份加快0.1个百分点。从环比看，11月份，规模以上工业增加值比上月增…【详细】
国家统计局：中国经济具有强大韧性和潜力 人民网北京12月15日电 （杨曦）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍2020年11月份国民经济运行情况。国家统计局新闻发言人付凌晖表示，11月份国民经济运行延续恢复态势，生产和需求继续回升，就业保持总体稳定，市场发展活力在增强，民生保…【详细】