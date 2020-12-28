交通运输部：支持大型物流企业市场化兼并重组

人民网北京12月28日电（记者乔雪峰） 由人民网主办的“2020人民财经高峰论坛”于12月28日在人民日报社新媒体大厦举行。交通运输部政策研究室主任、新闻发言人吴春耕在论坛上表示，将依托沿海、沿江通道和重要经济走廊，强化港口集散转运功能，完善大型航空和铁路物流枢纽设施，大力发展铁路和内河集装箱运输，形成与产业布局相适应的集装箱多式联运骨干通道。

吴春耕指出，加快县、乡、村三级物流体系建设，完善城乡物流快递末端设施布局，深入实施“快递进村”工程，推动乡村电子商务和快递配送服务全覆盖，畅通农产品和消费品双向流通渠道。

吴春耕还表示，鼓励规范网络货运平台发展，积极推广无人配送、共同配送、分时配送，大力发展冷链物流。支持大型物流企业市场化兼并重组，加强与供应链上下游企业联动发展，提高生产和流通资源的配置效率。

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