交通运输部：支持大型物流企业市场化兼并重组

人民网北京12月28日电（记者乔雪峰） 由人民网主办的“2020人民财经高峰论坛”于12月28日在人民日报社新媒体大厦举行。交通运输部政策研究室主任、新闻发言人吴春耕在论坛上表示，将依托沿海、沿江通道和重要经济走廊，强化港口集散转运功能，完善大型航空和铁路物流枢纽设施，大力发展铁路和内河集装箱运输，形成与产业布局相适应的集装箱多式联运骨干通道。
吴春耕指出，加快县、乡、村三级物流体系建设，完善城乡物流快递末端设施布局，深入实施“快递进村”工程，推动乡村电子商务和快递配送服务全覆盖，畅通农产品和消费品双向流通渠道。
吴春耕还表示，鼓励规范网络货运平台发展，积极推广无人配送、共同配送、分时配送，大力发展冷链物流。支持大型物流企业市场化兼并重组，加强与供应链上下游企业联动发展，提高生产和流通资源的配置效率。
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国家统计局：11月份社会消费品零售总额增长5.0% 人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的数据显示，11月份，社会消费品零售总额39514亿元，同比增长5.0%，增速比上月加快0.7个百分点。其中，除汽车以外的消费品零售额35497亿元，增长4.2%。 1—11月份…【详细】
国家统计局：11月份规模以上工业增加值增长7.0% 人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的数据显示，11月份，规模以上工业增加值同比实际增长7.0%（以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），增速较10月份加快0.1个百分点。从环比看，11月份，规模以上工业增加值比上月增…【详细】
国家统计局：中国经济具有强大韧性和潜力 人民网北京12月15日电 （杨曦）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍2020年11月份国民经济运行情况。国家统计局新闻发言人付凌晖表示，11月份国民经济运行延续恢复态势，生产和需求继续回升，就业保持总体稳定，市场发展活力在增强，民生保…【详细】