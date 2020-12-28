联想集团童夫尧：积极推动信息化进程 培育发展新动能

联想集团高级副总裁、联想企业科技集团CEO童夫尧。刘欣然 摄

人民网北京12月28日电 （杨曦）12月28日，由人民网主办的“2020人民财经高峰论坛”在人民日报社新媒体大厦举行。论坛上，联想集团高级副总裁、联想企业科技集团CEO童夫尧表示，面向未来，联想将承担起启动行业转型、催化产业革命、推动社会文明进程的使命与责任，积极地推动我国信息化的进程，为我国经济高质量发展作出贡献。

童夫尧表示，党的十九届五中全会提出，要加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。不久前召开的中央经济工作会议明确了2021年要抓好八大重点任务，其中包括要大力发展数字经济，加大新型基础设施的投资力度，要发挥企业在科技创新中的主体作用，并带动中小企业创新活动等。

“这就要求加快企业数字化转型，在未来改变中国的经济结构，进而构建新发展新格局。这也是对我国广大企业于变局之中开新局的重要方向，是推动高质量发展的重要的支柱。”童夫尧说。

童夫尧介绍，联想从2005年开始，积极响应国家号召，积极开拓全球化、国际化业务，突破重围走向全球，是中国改革开放40年以来中国企业走向海外的典型代表之一。在国际化路程当中，联想学会了如何构建全球化的公司治理结构和公司文化，如何建立全球化的人才梯队，如何建立全球统一的IT系统，以及如何建立符合各个国家合规标准的数据安全体系。最近一两年，针对复杂的大环境，尤其是针对今年的疫情，联想总结了如何建立安全、灵活、可控的全球供应链，这将会进一步地服务国内的企业。

童夫尧表示，联想作为全球500强的中国企业，一直扎根中国、服务中国，并围绕国家大力发展数字经济、大力推进新基建建设的战略方针，进行战略转型。联想的业务布局始终与中国的信息化发展进程同步，既是中国企业共同成长的产业变革的经历者，也是中国信息化的一个实践者，更是企业制度化转型的赋能者。面向未来，联想愿意将更先进自主的技术、定制化的解决方案赋能传媒产业的发展，以信息化培育新动能，用新动能推动新发展。

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