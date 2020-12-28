建行大学张秋鹏：发力住房租赁、普惠金融、金融科技“三大战略”

建行大学综合管理部副主任张秋鹏（人民网记者翁奇羽 摄）

人民网北京12月28日电 （记者车柯蒙）12月28日，由人民网主办的“2020人民财经高峰论坛”在人民日报社新媒体大厦举行。论坛上，建行大学综合管理部副主任张秋鹏表示，为匹配数字经济时代的发展，建行大学持续发力住房租赁、普惠金融、金融科技“三大战略”。

论坛中，张秋鹏表示，即将到来的2021年，是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年——“十四五”开局，全面建设社会主义现代化国家开启新征程。立足新起点，建设银行提出“新金融理念”。

区别于传统金融，“新金融”以人民为中心，高度融合科技、普惠、共享等新金融属性，为经济社会济发展和广大人民群众提供高质量金融服务。在这样的使命驱动下，建行大学也同步进行数字化转型，以匹配数字经济时代的发展。发力住房租赁、普惠金融、金融科技“三大战略”，用金融的温柔“手术刀”解决社会的痛点和难点。

《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》指出，要有效增加保障性住房供给，完善土地出让收入分配机制，探索支持利用集体建设用地按照规划建设租赁住房，完善长租房政策，扩大保障性租赁住房供给。

从2017年开始布局住房租赁以来，建行持续深耕住房租赁领域。张秋鹏在论坛上介绍到，租赁市场如何与整个住房战略、国家的经济发展战略紧密结合起来，建设银行通过新金融的实践，进行了有益尝试。

为践行普惠金融，建行大学发挥平台作用，把“金智惠民”教育公益培训落实到乡村、山区等贫困地区，让贫困地区的人民能够得到更多学习的机会。更通过银行的业务支持、资金帮助，帮助贫困地区百姓重拾生活信心。

随着大数据、人工智能、物联网等新一代信息技术的快速发展和应用，金融行业在金融科技的推动下不断创新求变，正大力迈入金融科技时代。近年来，建设银行创新实施金融科技战略,大力推进数字化转型。

“3秒钟完成一笔转账汇款或发放一笔快贷，客户很快就收到资金。而银行没有给你打一个电话，没有进行征信的审核、审查、审批，这背后，离不开金融科技的支持。”张秋鹏表示，大数据为金融科技赋能，正显示出巨大的便利性，每秒钟处理的业务量达到上万笔，让金融科技彰显硬核实力。

(责编：车柯蒙、刘阳)