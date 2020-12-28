王钦敏：推动高质量发展 加快构建新发展格局

十二届全国政协副主席、全国工商联原主席王钦敏。刘欣然 摄

人民网北京12月28日电 （杨曦）12月28日，由人民网主办的“2020人民财经高峰论坛”在人民日报社新媒体大厦举行。论坛上，十二届全国政协副主席、全国工商联原主席王钦敏表示，展望中国经济的发展前景，要构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，加快建设制造强国质量强国，大力发展数字经济，推动经济高质量发展。

2020年，我国成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体，三大攻坚战取得决定性成就，科技创新取得重大进展，改革开放实现重要突破，民生得到有力保障。王钦敏认为，为适应新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，应统一思想、深化认识、真抓实干。具体来说，需要从以下三方面着手：

第一，构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。

当今世界正经历百年未有大变局。准确把握这一变局的内涵和趋势，是稳妥应对变局、抓住战略机遇的前提和基础。构建新发展格局是进入新发展阶段的必然要求，是符合发展规律的重大举措。

“双循环”是一个以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的发展格局。关键是要以深化供给侧结构性改革为主线，使国内市场更加强大，经济结构更加优化，经济循环流转和产业关联更加通畅，形成国民经济良性循环。要坚持主权原则和多边主义，坚持开放合作、互利共赢的理念，更加紧密地同世界经济社会联络互动，提升国内国际双循环的水平和效率。

我国的发展仍然处于一个重要的战略机遇期，机遇与挑战并存，且都有新的发展变化。比如，新一轮科技革命和产业变革加速演进，为我国实现创新发展提供了机遇。但也存在核心技术短板和差距继续拉大的风险，存在发展不平衡不充分所衍生的系列风险。这些都需要在“十四五”期间辩证认识、科学把握、准确发力。

第二，以推动高质量发展为主题，加快建设制造强国、质量强国。

党的十九届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》提出，“十四五”时期经济社会发展要“以推动高质量发展为主题”。这体现了党的十九大关于我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段的科学判断。经济社会高质量发展是以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，加快构建新发展格局，以满足人民日益增长的美好生活需要。

《建议》明确提出，坚持把发展经济着力点放在实体经济上，坚定不移建设制造强国、质量强国、网络强国、数字中国，推进产业基础高级化、产业链现代化，提高经济质量效益和核心竞争力。

建设制造强国、质量强国，必须强化创新技术与实体经济的深度融合，发展现代产业体系，提高产业现代化水平和产品质量，培育新技术、新产品、新业态、新模式。增强产业链、供应链自主可控能力，解决各类“卡脖子”和瓶颈问题；提升产业链、供应链现代化水平，提升供给体系的创新力和关联性；优化产业链、供应链生态环境，实现“推进产业基础高级化、产业链现代化”。

第三，大力发展数字经济，加快建设网络强国、数字中国。

“数字中国”的建设目标是紧紧围绕和服务“五位一体”总体布局，统筹推进数字政府、数字经济、数字社会、数字文化、数字生态建设，把我国建设成为社会主义现代化强国。

中央经济工作会议指出，要大力发展数字经济，加大“新基建”的投资力度。要加快数据产业和传统产业的良性互动，大力推动数据资源开发利用，提高数据资源要素有效供给和流通效率，以数据流带动技术流、资金流、人才流、物资流，促进资源配置优化，促进全要素生产率提高，充分释放内需潜力，形成良性循环新发展格局。

同时，“新基建”规划中的数据中心建设要同步发挥数据作为新生产要素的基础资源作用，补齐我国工业化核心软件、支撑软件、平台软件的短板。牢牢把握新一轮科技革命和产业变革带来的历史性机遇，抢占数字经济发展主动权，激活数据潜能，培育数字经济高质量发展的新动能。

(责编：杨曦、刘阳)