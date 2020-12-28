医院就医、高校缴纳学费……明年起财政电子票据可直接报销

记者28日从财政部了解到，明年起，社会公众可以直接使用财政电子票据进行报销，相关单位也可以直接使用财政电子票据进行财务入账和档案管理。财政票据是行政事业单位的收款凭证，广泛应用于医院就医、高校缴纳学费等场景。《财政部关于修改<财政票据管理办法>的决定》将于2021年1月1日起实施，明确规定了财政电子票据和纸质票据具有同等的法律效力。（记者申铖）

(责编：杨光宇)