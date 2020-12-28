天津城投张勇：苦练内功 展现新发展格局中城投企业新作为

天津城投集团党委书记、董事长张勇（人民网记者翁奇羽 摄）

人民网北京12月28日电 （记者车柯蒙）12月28日，由人民网主办的“2020人民财经高峰论坛”在人民日报社新媒体大厦举行。论坛上，天津城投集团党委书记、董事长张勇表示，作为城投企业，在新发展格局下应苦练内功，在助力经济转型发展过程中发挥重要作用。

天津城投集团党委书记、董事长张勇在论坛上表示，城投类企业是上一轮投融资体制改革的产物，过去的一段时间里，城投类企业在提升城市载体功能、改善城市面貌的进程中发挥了重要作用。党的十九大提出高质量发展，十九届五中全会指出，推进以人为核心的新型城镇化，实施城市更新行动，推进城市生态修复、功能完善工程，建设海绵城市、韧性城市，这为城市建设指明了方向，也为城投类企业发展带来了新的机遇。新发展格局下，如何高质量发展，是所有城投类企业研究、探索的课题。

论坛上，张勇分享了天津城投在实践中得出的思考。

一是城投类企业在打造“未来城市”上将发挥重要作用。张勇表示，在未来城市的标准制定上，天津做了一些积极尝试和探索，比如中新生态城，已经形成了一个相对比较完善的城市标准体系，建成了可持续发展的城市型和谐社区，为新型城市建设提供了范例。当前，天津城投正在积极融入京津冀协同发展，聚焦智慧、生态、宜居、低碳等城市理念，对标雄安新区，借鉴世界先进的城市建设经验，注重人与自然的和谐，努力处理好当前与长远的关系，沿着天津的母亲河海河沿线，谋篇布局。张勇介绍到，目前，天津城投已经完成了海河上游14公里的区域综合开发，提升了城市品质，目前正在组织上游后五公里天津“设计之都”核心区PPP项目，同时借助天津国家会展中心开发海河中游区域，打造区域综合开发的升级版。

张勇指出，土地资源仍然是城市发展进程中的稀缺资源。目前，天津城投集团还有3万亩土地，并且80%已经完成了拆迁，为引入未来城市理念、实现产城融合，创造了空间。

天津“十四五”规划提出“精明增长”的理念，天津城投在推动区域开发的同时，注重从精明增长、紧凑城市的角度，推动城市更新和老城区改造，与相关金融机构和战略合作方在保留城市原有机理和文化传承的基础上，策划推进项目。另外，随着上一轮基础设施建设形成了一些边角地块，也通过城市织补，借助互联网经济的快速发展，在便民社区服务、智慧停车+等方面，尝试利用好闲散土地资源，提升城市资源价值，为新一轮城市发展做出贡献。

二是城投类企业在转变投融资模式，为未来城市发展筹集建设资金上将发挥重要作用。张勇介绍到，天津城投正在积极探索城投公司作为投融资平台作用与国有资本投资公司平台作用的融合。初步考虑通过资产证券化、发挥上市公司资本运作优势和采取PPP模式，加强与产业基金对接合作，多渠道筹集建设资金。同时，盘活资产提升价值，以市场化方式，带动存量资产资源价值提升。

张勇介绍，据统计，我国存量基础设施规模超过100万亿，若仅将1%进行证券化，即可撑起一个万亿规模的基础设施REITs市场。天津城投在高速公路、污水处理、房屋物业资产上有1300多亿，天津城投正在对上述资产开展资产证券化工作，未来将搭建资产证券化REITs平台，倒逼资产经营管理效能提升。

此外，天津城投的沪港两地上市公司创业环保公司一直致力于水处理、环境工程领域业务，并于最近收购两家公司股权，实现了公司危废业务在江苏地区扩展延伸。通过PPP方式，参与海绵城市，津石、津沧高速项目建设，积极推动海河柳林区域核心区项目前期工作。

张勇指出，天津市委十一届九次全会提出天津“十四五”要再创辉煌，城投将大有可为，要面向市场，融通城市资源；着眼未来，服务城市发展，努力成为一流的城市发展服务商，主动谋划、主动转型，发挥主力军、先锋队的作用，为建设现代化大都市贡献城投智慧、城投力量、城投方案。

(责编：车柯蒙、刘阳)