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华兴控股葛小松：企业应立足主业 拥抱现代科技

2020年12月28日20:44  来源：人民网-财经频道
 

华兴控股集团联合创始人兼CEO葛小松。摄影 刘欣然

人民网北京12月28日电（许维娜）12月28日，由人民网主办的“2020人民财经高峰论坛”在人民日报社新媒体大厦举行。论坛上，华兴控股集团联合创始人兼CEO葛小松表示，企业要推动高质量发展，应立足主业、练好内功，主动拥抱现代科技。

葛小松指出，数字经济时代正在加速到来，为了推进数字化进程，华兴控股在仓储数字化升级、终端数字化升级等方面也做了深刻变革，实现了效率上的提升，“而在企业高质量发展方面，华兴控股所投的产业相对比较传统，比较注重衍生出来新工具，并及时拥抱它。”

“我们十分看好未来中国经济的发展。”葛小松表示，目前集团的业务涉及矿产能源、地产、农业、文化旅游、生物医疗、工业制造等六大产业板块。

葛小松还认为，无论未来如何变化，企业应该练好内功，做好主导产业，“并非企业要发展多快，而是要聚焦主业，打好根基。无论未来怎么变化，主业强了以后，永远都会立于不败之地。”

(责编：许维娜、刘阳)
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