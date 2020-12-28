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赵晖：90后崛起 人口年龄层递进将带来发展新机遇

2020年12月28日20:50  来源：人民网-财经频道
 

住房和城乡建设部原总经济师赵晖。摄影 刘欣然

人民网北京12月28日电 （许维娜）12月28日，由人民网主办的“2020人民财经高峰论坛”在人民日报社新媒体大厦举行。论坛上，住房和城乡建设部原总经济师赵晖以《中国发展的新机遇》为题发表了主旨演讲。他认为，当前我国人口年龄层的递进替换将会带来两大机遇，即“60后”逐步退休带来的商业机遇和“90后”登上历史舞台的发展机遇。

赵晖表示，“60后”是中国改革开放的标志性一代，象征着中国大发展的第一波力量，“这一代人深受改革开放熏陶，恢复高考的第一波，较早进入领导层和骨干层，经济条件好。”

赵晖介绍，根据相关调查估测，多达2.4亿人的“60后”退休将为许多行业带来可观的商机，“比如，他们年计划旅行6.3次，而已退休者只有3.5次；另外，‘60后’订购外卖的数量是已退休的4倍，有57%的‘60’后计划购买商业保险。”

赵晖还认为，中国实现现代化强国的目标将在“90后”退休时完成，而“90后”的崛起将带来中国发展的再一次浪潮。他指出，“90后”出生在“60后”家庭，从小生活条件较好、家庭教育也较好。中国义务教育真正全面普及也是从“90后”开始的，人口素质大幅提高，豁达从容。同时，“90后”在消费意识和生活态度上也有着明显的不同。

“这两个机遇将会越来越明显，所带来的社会变化会越来越大。”赵晖表示，新阶段的发展要抓住这两大机遇，既要更加重视发展旅游、老龄健身、老龄保险、养老等产业，也要更加大力推动改革开放、科技创新、大众创业以及文化时尚产业，为年轻人扩宽发展空间，同时社会治理也要从物质短缺时代的管制思维向着信任、开放、便民的思维模式提升。

(责编：许维娜、刘阳)
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