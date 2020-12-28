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作业帮完成E+轮融资 70%学员来自三四线城市及以外地区

2020年12月28日21:03  来源：人民网-财经频道
 

12月28日，在线教育公司作业帮宣布完成E+轮超16亿美元融资。据了解，此轮融资的投资者，包括Tiger Global、软银愿景基金一期、红杉资本中国基金、方源资本等，泰合资本继续担任独家财务顾问。

据作业帮相关负责人介绍，目前，产品总日活超5000万，月活超1.7亿，累计激活用户设备超8亿。旗下有作业帮、作业帮直播课、作业帮口算、喵喵机等多款教育科技产品，并提供VIP服务，2020年秋季付费课学员总人次突破1000万。

上述负责人表示，2020年秋季正价班学员人次超220万，自有流量则是作业帮直播课学员最主要来源。其中，正价班70%的学员来自三四线城市及以外地区，相对去年同期的60%，同比增长10个百分点。

在推动教育普惠公益方面。今年以来，作业帮助力“停课不停学”，春季免费直播课开课5周学员量超3300万；名家讲堂公益课学员量超2300万；高考真题解析直播课观看量超2100万；今年高考生1071万，有805万是作业帮用户和学员。今年以来，作业帮在全国招聘20000多个岗位，其中10000多位辅导老师主要面向应届大学生。

截至目前作业帮员工超35000人，在北京、西安、武汉、合肥、郑州、成都、济南、石家庄、南京、长沙、重庆等11个城市拥有分部。

作业帮创始人、CEO侯建彬表示，在线教育进入长期竞争，本次融资后，作业帮将继续聚焦K12大班课，重投教育和科技，增强核心竞争优势，扩充产品品类，加大新业务布局，为社会持续提供优质教育资源及服务。（许维娜）

(责编：许维娜、夏晓伦)
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