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杨志明：高质量发展需要高技能人才支撑

2020年12月28日22:22  来源：人民网-财经频道
 

国务院参事室特约研究员，中国劳动学会会长，人社部原党组副书记、副部长杨志明。（人民网记者翁奇羽 摄）

人民网北京12月28日电 （记者任妍） 由人民网主办的“2020人民财经高峰论坛”于12月28日下午在人民日报社新媒体大厦举行。论坛上，国务院参事室特约研究员,中国劳动学会会长,人社部原党组副书记、副部长杨志明发表主题演讲。杨志明在演讲中指出，推动高质量发展，需要高技能人才的人力资源支撑，需要一批优秀的职业技术学校协同，加快新业态、新技术、新模式的高技能人才开发，则是打通“双循环”发展新格局下人力资源纵向提升“堵点”的有效路径。

杨志明指出，在新技术革命驱动下，新业态快速发展，传统产业加速转型，与经济高质量发展形成合力，使劳动领域发生了趋势性新变化。在劳动力需求方面，正由数量需求转向质量需求，在占新增农民工一半以上的贫困地区，劳务输出已由体力型快速向技能型转变；供给方面，新成长劳动力由无限供给走向有限供给，201O年新增农民工1245万达到峰值，以后呈现逐年减少趋势，2019年新增241万，今年预测将继续减少。

同时，随着职业技术院校的扩招，一方面缓解了就业压力，另一方面为经济高质量发展储能；劳动就业上，一大批新生代劳动者投身到快递、外卖、网约车、寻呼服务、家庭服务和网络直播带货等现代服务新业态中。

此外，杨志明特别指出，农民工是我国产业工人的主体，承载着的人口红利正在向技能红利提升，需要在坚持多劳多得的同时，鼓励技高多得，推动优秀蓝领进入中等收入阶层。

(责编：许维娜、刘阳)
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