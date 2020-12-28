优必选谭旻：人才建设是科技创新发展的真正原动力

优必选科技股份有限公司首席品牌官谭旻。摄影 刘欣然
人民网北京12月28日电（许维娜）12月28日，由人民网主办的“2020人民财经高峰论坛”在人民日报社新媒体大厦举行。论坛上，优必选科技股份有限公司首席品牌官谭旻指出，高质量发展最终要回归到人才的建设上，这也是国家未来科技创新发展的真正原动力。
谭旻认为，科技创新领域有不少新应用，而智能机器人是新基建的核心载体。他指出，经济高质量发展离不开企业创新的推动力，人工智能会真正像水、空气一样润泽未来的每一步发展。
谈及明年经济发展趋势的看法时，谭旻持乐观态度。“从宏观视角看，智能机器人作为新基建的最佳载体，将赋能于教育新基建。明年会有不少学校、教育机构，将教育新基建视为人工智能的一个新的学习技能。而优必选也将不断提升创新技术的核心研发能力，并将核心技术赋能到城市服务、城市运营、城市安防以及城市教育等新基建领域。
“现在各个不同城市都开始开放垂直的场景，让创新的科学技术进入到不同领域进行协同发展。” 谭旻分析指出，不断培养科技科创型人才是长远发展，而从短期来看，人工智能将以核心技术驱动各行各业的协同效应。
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