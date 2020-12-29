共话新发展格局 “2020人民财经高峰论坛”在京举办

人民网北京12月29日电（孙阳 栗翘楚）12月28日，由人民网主办的“2020人民财经高峰论坛”在人民日报社新媒体大厦举行。本届论坛以“构建新发展格局 推动高质量发展”为主题，深入解读党的十九届五中全会和中央经济工作会议精神，深度聚焦“十四五”时期经济社会发展前景。

“2020人民财经高峰论坛”现场（人民网记者 翁奇羽摄）

十二届全国政协副主席、全国工商联原主席王钦敏，商务部副部长钱克明，中国银行保险监督管理委会员副主席黄洪，人民日报社副总编辑王一彪，国务院参事室特约研究员、中国劳动学会会长、人社部原党组副书记、副部长杨志明，中国互联网金融协会会长、中国人民银行原副行长李东荣，交通运输部政策研究室主任、新闻发言人吴春耕，中国证券监督管理委员会上市公司监管部副主任郭瑞明，住房和城乡建设部原总经济师赵晖，人民网党委书记、董事长、总裁叶蓁蓁以及众多来自政企学研的嘉宾代表出席了论坛。

即将到来的2021年，是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年——“十四五”开局，全面建设社会主义现代化国家开启新征程。立足新起点，迈好第一步，见到新气象，至关重要。

为此，“2020人民财经高峰论坛”通过主旨发言、圆桌论坛等形式，深度聚焦高质量发展新动能以及金融监管与创新等议题，邀请与会嘉宾共同探讨构建新发展格局的新路径。

十二届全国政协副主席、全国工商联原主席王钦敏（刘欣然摄）

十二届全国政协副主席、全国工商联原主席王钦敏在致辞中表示，构建新发展格局是进入新发展阶段的必然要求。当前，要以深化供给侧结构性改革为主线，使国内市场更加强大，经济结构更加优化，经济循环流转和产业关联更加通畅，形成国民经济良性循环。同时，要坚持主权原则和多边主义，坚持开放合作、互利共赢的理念，提升国内国际双循环的水平和效率。王钦敏表示，要牢牢把握新一轮科技革命和产业变革带来的历史性机遇，抢占数字经济发展主动权，培育数字经济高质量发展的新动能。

商务部副部长钱克明（人民网记者 翁奇羽摄）

商务部副部长钱克明在致辞中指出，商务工作不仅是国内循环、国际循环的有机组成部分，更是联通国内国际两个市场的关键枢纽和接口。在推动国内国际双循环相互促进方面，商务部将扩大高水平对外开放，依托国内大循环吸引全球商品和资源要素，打造国际合作和竞争新优势。下一步，商务部将继续挖掘商务工作联通内外、贯通城乡、对销产接的独特优势，创新工作举措，服务构建新发展格局。

中国银行保险监督管理委会员副主席黄洪（人民网记者 翁奇羽摄）

中国银行保险监督管理委会员副主席黄洪在致辞中提出了金融支持构建新发展格局的路径。黄洪认为，要进一步提高金融体系与新发展格局的适配性，以完善宏观调控跨周期设计和调节，健全新发展格局的金融调控体系；深化金融供给侧结构性改革，健全新发展格局的金融机构体系；构建金融有效支持实体经济的体制机制，健全新发展格局金融创新服务体系。同时，要防范化解存量和增量风险，提高透明度和法治化水平。

交通运输部政策研究室主任、新闻发言人吴春耕在致辞中表示，交通运输部将着力围绕加快建设现代化高质量国家综合立体交通网，更好服务扩大循环总量；加快建设现代物流体系，更好服务提高循环效率；坚持创新的核心地位，更好增强服务动能；建设安全可靠的国际物流供应链体系，更好服务保障循环安全；提升交通运输现代治理能力，更好服务降低循环成本五个方面服务构建新发展格局。

中国证券监督管理委员会上市公司监管部副主任郭瑞明在致辞中表示，上市公司是最富市场活力的主体，持续推动提高上市公司质量是资本市场全面深化改革的基础性工作。今年以来，一批处于“卡脖子”技术攻关领域的硬科技标杆企业在科创板上市，科技、资本和实体经济的高水平循环更加畅通。未来，上市公司应找准自身在国内大循环和国内国际双循环中的定位和比较优势，助力构建新发展格局。

中国互联网金融协会会长、中国人民银行原副行长李东荣（人民网记者 翁奇羽摄）

在主旨发言环节，中国互联网金融协会会长、中国人民银行原副行长李东荣提出，金融科技应面向国家重大发展战略，面向实体经济有效需求，面向人民美好生活向往，加强与普惠金融、绿色金融、科创金融、养老金融等领域的融合创新。同时，破解当前金融业在市场结构、经营理念、创新能力、服务水平等方面存在的问题和不足，真正让老百姓和实体企业得到便利、拿到实惠、感到满意。

住房和城乡建设部原总经济师赵晖从人口年龄层角度分析了中国经济存在的新机遇。赵晖认为，60后的逐步退休和90后的崛起，将为中国经济带来巨大“红利”。他表示，60后将为许多行业带来商机，比如旅游产业和健身产业。而对于90后来说，则要大力推进科技创新，推动大众创业，相关部门在制度、政策上要进一步改革、放活，以适应新变化。

联想集团高级副总裁、联想企业科技集团CEO童夫尧阐释了联想的成长历程和发展战略。童夫尧表示，联想的业务布局始终与中国的信息化发展进程同步，既是中国企业共同成长的产业变革的经历者，也是中国信息化的一个实践者，更是企业制度化转型的赋能者。面向未来，联想愿意将更先进自主的技术、定制化的解决方案赋能传媒产业的发展，以信息化培育新动能，用新动能推动新发展。

“2020人民财经高峰论坛”圆桌论坛环节（人民网记者 翁奇羽摄）

当前，如何进一步激活高质量发展新动能，成为社会各界共同关注的议题。在圆桌论坛环节，人民日报高级记者高云才，天津城投集团党委书记、董事长张勇，建行大学综合管理部（校委会办公室）副主任张秋鹏，GIO华兴控股集团联合创始人兼CEO葛小松，优必选科技股份有限公司首席品牌官谭旻，腾讯wecity智慧城市总经理赵明君围绕“高质量发展新动能”主题，共同探讨中国经济新动能的新路径。

国务院参事室特约研究员,中国劳动学会会长,人社部原党组副书记、副部长杨志明（人民网记者 翁奇羽摄）

本届论坛还同期举办了“第十七届人民之选匠心奖”颁奖盛典，表彰了在产品、技术、服务、品牌等方面作出突出贡献的企业。在颁奖盛典的主题演讲环节，国务院参事室特约研究员，中国劳动学会会长，人社部原党组副书记、副部长杨志明提出，要多措并举构建新发展格局中的高技能人才支点，从研究制定国家高技能人才发展计划，创新高技能人才培育机制，建立以赛促学新机制等方面着手，提升高技能人才收入和社会认可度。

人民网党委书记、董事长、总裁叶蓁蓁出席论坛并致辞。叶蓁蓁表示，近年来，人民网贯彻落实建设全程媒体、全息媒体、全员媒体、全效媒体的要求，不断夯实作为人民日报社媒体融合发展旗舰的定位，围绕内容原创、内容风控、内容运营、内容聚合分发等新业务，不断创新产品形态和内容生态，努力建设全媒体传播体系，取得了积极的成效。

(责编：栗翘楚、刘阳)