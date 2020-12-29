上海今年吸收外资将超200亿美元

本报上海12月28日电 （记者田泓）记者获悉：上海2020年实际吸收外资预计将创下新高，首次突破200亿美元。今年1至11月，上海吸收外资态势良好，合同外资471.65亿美元，增长2.7%；实际吸收外资190.35亿美元，同比增长6.8%。
外商投资企业是上海经济的重要组成部分，截至目前，累计设立在上海的外资企业研发中心达到479家。
国家统计局：11月份国民经济恢复态势持续显现 人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的宏观经济数据显示，11月份，各地区各部门全面贯彻落实党的十九届五中全会精神，深入推进统筹疫情防控和经济社会发展工作，着力落实“六稳”“六保”任务，工业服务业继续回升，投资消费不断改善，就…【详细】
国家统计局：11月份社会消费品零售总额增长5.0% 人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的数据显示，11月份，社会消费品零售总额39514亿元，同比增长5.0%，增速比上月加快0.7个百分点。其中，除汽车以外的消费品零售额35497亿元，增长4.2%。 1—11月份…【详细】
国家统计局：11月份规模以上工业增加值增长7.0% 人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的数据显示，11月份，规模以上工业增加值同比实际增长7.0%（以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），增速较10月份加快0.1个百分点。从环比看，11月份，规模以上工业增加值比上月增…【详细】
国家统计局：中国经济具有强大韧性和潜力 人民网北京12月15日电 （杨曦）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍2020年11月份国民经济运行情况。国家统计局新闻发言人付凌晖表示，11月份国民经济运行延续恢复态势，生产和需求继续回升，就业保持总体稳定，市场发展活力在增强，民生保…【详细】