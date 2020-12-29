地下空间开发直接投资规模约8万亿元

本报北京12月28日电 （记者谷业凯）记者从日前召开的“国土空间规划契机下地下空间的机遇与挑战”学术研讨会上获悉：近年来，我国地下空间开发利用进程加快，已成为地下空间开发利用大国。

据介绍，地下空间的开发利用为推动我国经济增长，推进供给侧结构性改革提供了重要的产业支撑。2016—2019年，以城市轨道交通、综合管廊、地下停车主导的城市地下空间开发每年以1.5万多亿元规模的速度增长。据估计，“十三五”期间全国地下空间开发直接投资总规模约8万亿元。

《 人民日报 》（ 2020年12月29日 02 版）

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