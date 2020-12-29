中企建设的阿根廷米拉玛尔风电场正式运营 

大西洋西岸，一望无际的潘帕斯草原上，29台高达110米的智能风电机组巍然屹立，白色风机缓缓转动。由中企投资建设的阿根廷米拉玛尔风电场日前已顺利实现并网送电，正式进入商业运营。风电机组总装机容量达98.6兆瓦，预计每年将为当地提供4.3亿千瓦时的清洁电力，满足10万户居民用电，是中国与拉美国家携手共建绿色“一带一路”又一成果。

米拉玛尔风电场位于阿根廷首都布宜诺斯艾利斯的阿尔瓦拉多将军大区。这里地处滨海平原区，海拔高度低，平均风速高，风力资源十分丰富。该风电场由新疆金风科技股份有限公司（金风科技）投资、中国电建承建。“风电场实现并网送电，对当地具有十分重要的意义。”阿尔瓦拉多将军大区区长塞巴斯蒂安·伊亚南托尼表示，项目不仅为当地民众提供了工作机会，还让大家享受到价格更低的清洁能源。项目建设期间，中企组织了职业培训，为当地培养电力人才。

布宜诺斯艾利斯省副秘书长吉奥尼认为，米拉玛尔风电项目有助于推动经济实现绿色、可持续发展，对布宜诺斯艾利斯省乃至阿根廷能源结构的改变具有积极意义。当地一家环保组织的成员拉迪萨说，阿中两国专家对项目进行了充分评估，项目的绿色生态理念赢得了当地各界的广泛支持。当地政府官员梅亚卡表示：“绿色环保的风电场是我们的骄傲。”

金风科技阿根廷董事总经理凌培田介绍说，今年以来，中企与当地分包商不断调整防控措施，积极采购和储备防疫物资，保障项目稳定运行。企业还与当地政府、社区等紧密沟通，向米拉玛尔市政府捐赠防疫物资，向当地学校捐赠文具，受到民众称赞。

米拉玛尔风电场是中国在阿根廷最大的风电项目群——赫利俄斯风电项目群的主要风电场之一。今年2月，金风科技在阿首个风电项目——罗马布兰卡二期风电场项目已进入商业运营。目前，赫利俄斯风电项目群仍在不断建设中，预计全部建成投入使用后，每年可让阿根廷减少燃烧标准煤65万吨，减少碳排放180万吨。罗马布兰卡风电项目工程师路易斯·托斯克说：“风电项目为阿根廷带来了投资和就业机遇。我们非常欢迎共建‘一带一路’项目。”

阿根廷政府提出了到2025年可再生能源发电占比达20%的目标。阿根廷风力协会主席古斯曼表示，阿根廷具有丰富的风力资源，中企承建的多个风电场项目进入商业运营，进一步提升了阿根廷能源结构中的可再生能源比例，为推动能源转型和绿色发展发挥了重要作用。

（本报布宜诺斯艾利斯电）

《 人民日报 》（ 2020年12月29日 03 版）

(责编：李栋、毕磊)