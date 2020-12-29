日本11月工矿业生产指数环比持平

据新华社东京12月28日电 （记者刘春燕）日本经济产业省28日公布的初步统计结果显示，在连续5个月环比回升后，11月工矿业生产指数与上月持平，同比降幅扩大至3.4%。

数据显示，11月工矿业生产指数维持在95.2；出货指数环比下降0.9%至94.0；库存指数和库存率指数继续环比下降。

经济产业省在报告中维持其对工矿业生产的基本判断为“正在恢复”。

经济产业省同日公布的制造业生产预测指数显示，12月制造业生产预计环比下降1.1%，明年1月预计环比上升7.1%。

《 人民日报 》（ 2020年12月29日 17 版）

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