"十三五"人民币跨境收付快速增长 支付系统遍及六大洲 

200吨面粉进入仓库，100多万元人民币打到对方账户——不久前，龙元科技（北京）有限公司又以人民币结算的形式完成了一笔进口业务。

“这几年进出口业务中，海外客户对人民币结算的接受度越来越高。”龙元公司董事长闫广华对本报记者说，以龙元在哈萨克斯坦的进出口业务为例，目前基本实现100%以人民币结算，“这不仅简便了结算流程，还帮助我们规避了汇率风险、降低了结算成本”。

使用人民币进行跨境收付，成为越来越多企业的选择。数据显示，从2015年的12.10万亿元到2019年的19.67万亿元，人民币跨境收付金额大幅增长；人民币跨境收付占同期本外币跨境收付总金额的比重在2019年达到历史高点的38.1%。今年以来，人民币跨境收付金额继续快速增长，仅前三季度已超20万亿元，超过去年全年。

从结算到计价，从储备到交易，从在岸到离岸……“十三五”期间，人民币国际化在多个领域实现突破，迈上新台阶。

资产魅力进一步凸显——

57亿元的人民币债券、收到超150亿元的订单，这是中国农业发展银行日前发行境外人民币债券的火爆场面。农发行相关负责人介绍，本次债券的投资者覆盖新加坡、日本、英国、法国、美国等超10个国家和地区，非亚洲地区投资者认购家数占比超50%。

这一火热的发行折射出人民币十足的国际范儿。“十三五”以来，人民币资产在全球投资者资产配置中的地位持续提升，海外资金纷至沓来：截至2020年11月末，共有893家境外机构主体进入中国银行间债券市场，较2015年末增长超2倍；2020年6月末，境外投资者持有境内债券和股票规模为7375亿美元，较2015年末增长2.2倍。

计价影响力持续扩大——

2020年10月29日，是一个让广东省广垦橡胶集团有限公司董事长陈茗倍感兴奋的日子。这一天，天然橡胶产业链国内外代表企业在广东广州签署20号胶贸易定价期现合作备忘录，在20号胶贸易中，采用上海期货交易所子公司上海国际能源交易中心20号胶期货价格作为定价基准。陈茗说，以往跨境贸易中，行业多使用新加坡的相关价格定价，这次合作备忘录的签署将带来改变。“中国正在打造天然橡胶国际定价中心，我们切身体会到以人民币计价的20号胶期货的重要作用。”

2018年，原油期货、铁矿石期货、PTA期货；2019年，20号胶期货；2020年，低硫燃料油期货、国际铜期货……以人民币计价的国际化期货品种，在“十三五”期间实现从无到有的突破。

成为全球外储“新宠”——

自2016年10月1日起，人民币正式纳入国际货币基金组织（IMF）特别提款权（SDR）货币篮子，成为由美元、欧元、英镑、日元等发达经济体货币组成的储备货币“精英俱乐部”的一员，人民币储备货币地位获国际权威机构正式认定。

“入篮”后的人民币更“抢手”了。德国、法国等国央行纷纷将人民币纳入外汇储备，目前全球已有70多个央行或货币当局将人民币纳入外汇储备。根据IMF数据，截至2020年第二季度末，人民币储备规模升至2304亿美元，占标明币种构成外汇储备总额的2.05%，刷新纪录高点。“到2030年，人民币有望超过日元和英镑，成为全球第三大储备货币。”摩根士丹利预测。

支付系统走进六大洲——

再增26家！最近，人民币跨境支付系统（CIPS）又迎新成员。至此，这一为境内外金融机构人民币跨境和离岸业务提供资金清算、结算服务的支付系统，已有1046家参与者，较2015年10月上线之初增长超4倍，足迹遍及六大洲98个国家和地区。

“由于中国经济影响力不断提升，加入CIPS的金融机构逐渐增加，人民币结算系统的全球影响力正在增强。”《日本经济新闻》网站近日刊文称赞道，参与该系统的金融机构可轻松进行以人民币计价的贸易结算和汇款等业务。

“十三五”以来，人民币处处彰显着越来越足的国际范儿，令人为之欢欣鼓舞。这几天，闫广华又开始忙着下一单生意。他透露，过段时间，龙元将出口一批价值5000多万元人民币的肉类加工、冷冻机械设备，也是用人民币结算，目前已收到30%的预付金，“明年会和更多国家的合作伙伴用人民币做生意”。

(责编：李栋、毕磊)