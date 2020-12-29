中国城乡低保标准同比分别增7.7%、11.3%

本报北京12月28日电 （李昌禹、崔妍）记者从近日在京召开的全国民政工作会议上获悉，2020年中国社会救助制度改革发展取得突破，城乡低保标准分别达到人均每月665元和每年5842元，同比增长7.7%和11.3%。

民政部部长李纪恒介绍，目前中国有1936万建档立卡贫困人口纳入救助保障范围。城乡特困人员基本生活标准分别达到人均每年10775元和8230元，同比增长11.4%和12.8%。

据了解，2020年中国共有24.76万事实无人抚养儿童首次纳入国家保障，集中养育孤儿和社会散居孤儿保障标准分别达到人均每月1567.2元和1140元，同比增长6.6%和8.6%。同时，困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴分别惠及1152.9万人、1432.7万人。此外，民政部会同国务院扶贫办实施社会救助兜底脱贫行动，仅2020年就重点排查361万贫困人口，新纳入兜底保障109万人。

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