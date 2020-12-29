麻辣财经：中国工业大奖，为何今年花落“它们”家？

这两天，我国工业领域的年终盛事——第六届中国工业大奖发布会如期在北京举行，来自产业界的企业家和专家齐聚一堂、共同见证大奖归属。

经过多轮专家评审、考察审议、社会公示等环节，最终授予中国生物技术股份有限公司等16家企业、讯飞人工智能开放平台及产业示范项目等14个项目中国工业大奖，授予华电煤业集团等12家企业、中煤新集口孜东矿千米深井智能化开采等21个项目中国工业大奖表彰奖，授予淮北矿业集团等14家企业、大规格超高功率石墨电极项目等16个项目中国工业大奖提名奖。

中国工业大奖为何备受瞩目？一句话介绍，此一奖项是2004年经国务院批准设立的我国工业领域的最高奖项，历届获奖企业和项目都代表了当时我国工业发展的最高水平，堪称中国工业的“奥斯卡”。由此看来，这些获奖企业不仅是我国工业发展过程中自主创新、勇攀高峰的先行者，其更大的意义则在于树立标杆，引领行业企业共同迈向高质量发展。

第六届中国工业大奖，为何花落这些企业？进入新发展阶段，获奖企业应从哪些方面更好带动产业链和区域经济，努力实现国家发展战略目标？发布会后，麻辣哥为大家抽丝剥茧、梳理干货。

获奖企业普遍突出创新引领，不断补链固链条、瞄准未来趋势

“第六届中国工业大奖在以往基础上，更注重候选企业和项目在自主创新、高端引领、两化融合、强基固本、产业链协同、高质量供给及抗击新冠肺炎疫情责任担当等方面的业绩和能力，特别是在解决各类‘卡脖子’和瓶颈问题等方面的突破和创新成果。”发布会上，中国工业经济联合会会长李毅中如是说。

细细分析这份榜单，不难发现，突出创新引领是共性所在。许多获奖企业都高度重视技术研发投入，并拥有一批自主创新成果。

比如，三一集团每年将销售收入的5%左右投入研发工作，形成集群化的研发创新平台，以全球首款5G遥控挖掘机抢滩机械无人化领域。中铁装备年均研发投入占比6%以上，并逐年上升，累计研发投入超15亿元，目前一批关键部件、元器件已开始替代进口，首台使用国产主轴承新机已于今年9月应用于苏州市地铁。

突如其来的疫情，叠加国际环境的不确定性，让产业链供应链备受关注。十四五规划中指出，要提升产业链供应链现代化水平，补齐产业链供应链短板，实施产业基础再造工程，加大重要产品和关键核心技术攻关力度。在这方面，获奖企业也在不断探索。

作为汽车产业链中的关键一环，陕西法士特汽车传动集团有限责任公司自主创新研发的自动变速器等多款产品打破技术垄断，占领行业制高点，被国内外150多家主机厂的上千种车型选为定点配套产品，跻身汽车零部件主力军。

既要补链，也要强链。山西太钢不锈钢精密带钢有限公司研发的“手撕钢”实现量产后，大幅满足了航天、新能源等新兴产业高速发展的迫切需求，在打破国外对高端箔材领域长期垄断的同时，提升了我国高端钢铁新材料制造水平。

此外，瞄准未来发展趋势，突出高质量供给水平也是上榜企业的一大特征。在供给端，坚持以智能制造为主攻方向，强化应用创新和商业模式创新，实现数字化、网络化、智能化转型。以获奖项目科大讯飞人工智能开放平台为例，通过“云+端”的形式进一步赋能开发者，持续为创业者、企事业单位提供人工智能技术服务，目前其语音合成、语音识别和图文识别等处于国际领先水平，并已对外提供核心技术服务330项。在消费端，更多企业不断顺应消费升级趋势，开始满足甚至引领市场需求。广州立白集团把握绿色健康消费需求，开发生物酶制剂等可再生原料，提供的绿色织物洗护、餐具清洁等产品深受消费者喜爱。

工业大奖还需发挥示范作用，带动高质量供给、科技成果转化和绿色发展

立足当下，注重创新、强链固链、瞄准未来是此次中国工业大奖获奖企业的“密码”，那么进入新发展阶段，中国工业大奖还应如何更好发挥示范引领作用？

“今年以来，工业在抗击疫情、经济复苏中作用显著。”李毅中说，梳理今年前三季度工业增加值增幅和GDP增幅，可以发现二者基本上是同步的。实践证明，我国国民经济仍要靠工业和服务业共同带动，工业强劲恢复可以有力地拉动GDP增长。

在此背景下，中国工业大奖要置于疫后工业复兴和经济振兴之中，进一步发挥作用。李毅中分析，今年的疫情重创了市场供需，当前需求正在缓慢恢复。工业大奖获奖企业不仅要以身作则，还要带动产业链上下游共同发展，带动区域经济复苏。

工业企业该如何把握机遇，实现发展壮大？

——牢牢把握扩大内需这一战略基点，以高质量供给创造和拉动消费。李毅中提出，当前，民众消费更注重性价比以及绿色、健康、安全等。制造业要在物美价廉、品种质量上下功夫，采用线上线下结合、产工贸相结合等新模式，创造消费拉动消费。

——坚持科技创新，加强成果转化，提升工业自主可控能力。“要抓紧时间窗口补短板、强弱项，增强自主可控能力，保障产业链和供应链安全。”在李毅中看来，获奖企业和项目更要关注行业瓶颈和“卡脖子”环节，涉及国家重大科技专项和行业共性技术攻关的产品和技术应纳入大奖评价范畴。

企业是科技创新和投入的主体。李毅中建议，工业大奖要高度关注保障产业链稳定的优秀范例。以大奖企业为榜样，在创新、转化以及强链、补链上下功夫、做贡献。此外，未来还将继续推进发展专精特新“小巨人”和制造业单项冠军工作，动员更多企业参与到工业大奖评选活动中来。

——坚持减碳减排，走绿色发展道路，努力为实现碳达峰、碳中和做贡献。

从五中全会提出“制定2030年碳排放达峰行动方案”到中央经济工作会议部署明年做好碳达峰、碳中和工作，减碳减排刻不容缓。“工业是主要排放源，更要有责任担当，从能源结构、产业结构、控减用煤、节能减排、绿色产品等逐项落实。”李毅中说，工业大奖还要重视增加相关评价指标和评价方法，鼓励和支持工业企业为此做出新贡献。

(责编：李栋、毕磊)