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年内支付牌照持续缩量 马太效应倒逼中小机构转型

岳品瑜 刘四红

2020年12月29日08:16  来源：北京商报
 

　　北京商报讯（记者 岳品瑜 刘四红）业绩增收不增利、罚单总额翻倍、收单业务见顶、牌照持续缩量……回顾2020年，大多数支付机构都不好过。在多位分析人士看来，延续往年的发展趋势，支付行业2020年持续严监管，行业仍在不断分化。中小支付机构求生艰难下，预计后续会有更多支付机构向综合型的产业服务商进行转型；此外，国内市场的成熟也将推动支付机构进行海外业务的拓展。

　　12月28日，据北京商报记者不完全统计，2020年，央行已对支付机构开出至少64张罚单，罚没金额达3.07亿元，罚单金额已超去年总额的2倍。

　　一方面是“双罚”趋势明显，近半罚单涉及“双罚”，除了机构层面处罚外，监管对违规责任人的处罚力度也在加大。

　　另一方面是大额罚单增多，65张罚单中，包括1张亿元级罚单、5张千万元级罚单以及11张百万元级罚单。例如商银信公司涉16项违规行为，于4月29日被央行一次性罚没1.16亿元，刷新支付罚单最高纪录，此外又因违反规定将境内外汇转移境外，于11月27日被外汇局处以290万元的罚单。

　　而在监管趋严、机构违规成本增高的同时，在2020年疫情冲击波下，不少支付机构还面临着收单业务天花板见顶、业绩增长难的压力。北京商报记者注意到，年内，包括合利宝等不少支付机构陷入增收不增利的经营困局，此外，也不乏商银信、腾付通等支付机构，因为债务缠身被法院多次列入“被执行人”。

　　多个因素促使下，支付牌照也似乎不如往年“吃香”。北京商报记者注意到，2020年，第三方支付牌照仍在持续缩量中。年内央行已注销4家支付机构，分别是御嘉支付有限公司、艾登瑞德（中国）有限公司、江苏省电子商务服务中心有限责任公司、安徽华夏通支付有限公司。4家机构均涉及预付卡发行与受理业务，其中一家还持有互联网支付牌照，而这也是已注销机构中的首张互联网支付牌照。

　　不过，2020年支付行业也并非全是“坏消息”。中小机构被洗牌出局的另一面，也新增了拼多多、携程、字节跳动等多家互联网巨头涌入。“鲶鱼入场”，在业内人士看来，竞争不断加剧下，将会驱使越来越多的支付机构进行SaaS、智能营销、数据分析等一系列增值服务的拓展，机构将向综合型的产业服务商进行转型升级；此外，国内市场的成熟也将推动支付机构进行海外业务的拓展，其中科技驱动型支付机构将具有广阔潜力。

　　2020年对于各行各业来说都是极不平凡的一年，支付行业也不例外。“2020年既有巨头加速入场，也有中小机构陆续退场，相比往年两极分化不断加剧。”在麻袋研究院高级研究员苏筱芮看来，用三个词来概括的话，主要体现为“规范化”、“创新化”与“市场化”。规范层面，监管加大对支付机构的处罚，大额罚单层出不穷，随着监管科技的不断精进，一些边边角角的“小动作”也难逃监管法眼；创新层面，支付机构参与金融科技创新项目试点、参与数字人民币等，科技驱动的星辰大海值得更多金融科技公司积极探索；市场层面，银联商务与连连数字等支付机构竞相传来计划上市消息，给支付业注入了强心剂。

　　苏筱芮认为，预计支付行业的马太效应将继续凸显，中小支付机构需要未雨绸缪，提早谋划。首先需在商户机构综合服务解决方案上不断完善改进，有针对性地做好用户留存；此外也需要适当考虑外部场景的接入与合作，力争通过“小而美”的方式与大型机构错位竞争。转型、出海是其中一条出路，但出海也面临各种海外监管的不确定性，中小机构需要明确赛道，不跟风、不盲从，谨慎选择赛道精耕细作。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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