“捷径”被堵 民营银行另谋揽存出路

在互联网存款产品集体下架后，失去一大揽储“臂膀”的民营银行开始调转船头，回归自营模式，以此来吸引客户。12月28日，北京商报记者注意到，已有民营银行开始推出服务新渠道，也有部分民营银行向用户打出“可享高收益”口号推广自营App渠道。在分析人士看来，民营银行转向第三方社交平台或者银行App是一种有益的探索，但仍然存在较大的不确定性。

发力自营全渠道

网络销售渠道被堵，民营银行开始另寻出路。近日，北京商报记者收到了来自武汉众邦银行推送的信息，武汉众邦银行在短信中表示，“我行服务重磅再升级，现推出服务新渠道，您可登录我行小程序查询在我行所持有的存款产品信息”。

武汉众邦银行所指的新渠道为该行推出的“武汉众邦银行”小程序，北京商报记者注册后发现，在小程序中，该行一共推出了4款“众惠存”系列产品，分为每满7天、90天、180天、30天付息，年利率在3.65%-4%之间。

无独有偶，威海蓝海银行近日也向用户发送信息称，根据监管要求，该行存款业务在部分第三方平台额度受限，为给用户提供更加安全、便捷的服务，所有存款业务均可下载威海蓝海银行App或通过微信银行办理，并打出了可享高收益的“口号”。从威海蓝海银行App中可以看到，该行热销产品主要包括周期付息存款、定期存款多种，年利率普遍在1.65%-4.12%之间，其中最新推出的五年期定期存款，最高年利率已经达到了4.8%。

在上述两家银行发力自营渠道的动作背后，是互联网金融平台推广银行存款产品的被叫停，12月15日，央行金融稳定局局长孙天琦在第四届中国互联网金融论坛上直言，“近两年来，多家银行在互联网金融平台上推出了存款产品，开展此类金融业务，属‘无照驾驶’的非法金融活动，应纳入金融监管范围”。

在监管喊话后没多久，互联网存款产品几近“全军覆没”。而上述两家银行的动作无疑为市场透露了一个信号，那就是民营银行开始逐步从网销渠道向自营渠道拓展发力。

看懂研究院研究员卜振兴在接受北京商报记者采访时表示，互联网渠道是民营银行的导流基础，目前转换渠道肯定会导致负债端资金来源的不稳定性，民营银行转向第三方社交平台，或者银行App，是一种有益的探索，尤其是社交平台可能成为新的导流窗口，但是仍然存在较大的不确定性，App推广时也会面临着推广费用和推广效果的问题。

吸引力减弱

目前我国民营银行的队伍正在持续扩容。2014年12月，微众银行获得由深圳银监局颁发的金融许可证，成为国内首家开业的民营银行。2020年4月16日，无锡锡商银行正式开业，六年的时间，我国开业的民营银行已经扩容到19家。

而对于民营银行而言，互联网平台可谓重要的吸引客户的渠道。在通过互联网渠道推广存款产品方面，一家民营银行合作的平台可达10多家，而多家互联网平台也曾将民营银行的存款产品放在“C位”主要推荐。由于购买门槛低、交易灵活，民营银行的产品相比其他银行来说更具有吸引力，也一度受到投资者的追捧。

来自上海的投资者王蕊（化名）就是如此，她告诉北京商报记者，民营银行在互联网平台铺设销售渠道时，她就较为关注，互联网平台的产品“更好抢”，产品种类很多，方便挑选，时不时还有活动。互联网平台产品下线以后再挑选产品时需要下载很多银行App，对各家银行的存款利率也不好对比。

虽然民营银行存款产品的销售渠道产生了冲击，但由于存量的存款产品尚未到期，部分互联网平台并未“一刀切”对产品强行终止。从王蕊提供的截图来看，存量用户依旧可以在第三方平台上查看并购买民营银行推出的存款产品，一家第三方平台客服人员也证实了这一说法，她表示，“目前平台尚未对存量用户取消产品购买权限，存量用户依旧可以购买产品”。

但对比来看，一些银行已对自有渠道的存款产品开出了更高的利率“价格”。例如，威海蓝海银行存量客户可以在第三方平台选购的存款产品年利率最高为3.8%，远不及该行App的4.8%更具有吸引力。

在麻袋研究院高级研究员苏筱芮看来，民营银行发力自营渠道，比借助第三方渠道能够节省“导流费”，有助于降低负债端成本，进而传导至资产端，对服务小微实体形成利好。但民营银行此类探路模式的前景有待观察，此前部分中小银行依赖互联网平台推广存款产品，缺乏自身运营方面的精耕细作，此外，中小银行缺乏像巨头那样的生态圈，在用户留存上充满挑战。

提升金融服务附加值

在金融监管整体趋于精细化、严格化方向发展的背景下，民营银行的揽储渠道无疑受到冲击。一方面是靠档计息智能存款“退场”提速，另一方面是互联网平台存款产品的集体下线，开拓新的渠道和模式也成为摆在民营银行面前的难题。

光大银行金融市场部分析师周茂华在接受北京商报记者采访时指出，民营银行由于网点、品牌方面与全国性大中型银行有差距，银行存款面临监管规范，负债压力，银行通过“创新”揽储方式可以理解，但通过自己开发的App在全国范围揽储的做法一定程度上属于打“擦边球”，主要是监管对贷款属地原则有明确规定，但目前对银行存款属地原则尚未有明确界定；根据监管要求，银行开展全国性业务，需要有相关网点支持。

周茂华进一步表示，小型民营银行面临负债渠道收窄、品牌效应不够强、监管强化合规经营、市场竞争激烈等压力。未来民营银行还是要健全管理制度，完善内部治理，主责主业，深耕区域市场，培育差异化竞争优势，优化资产负债结构，合规可持续经营，根据负债情况合理调整资产扩张步伐，稳健经营。

在卜振兴看来，未来民营银行应加大与合规销售机构和渠道的合作，逐步拓展客户来源；提升金融服务质量，在价格竞争之外，可以通过提升金融服务的附加值吸引客户；提升金融服务质量，采用金融科技赋能提升金融服务的效率；同时发挥中小银行的灵活优势，勇于探索，及时发掘新的销售模式。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)